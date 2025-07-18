Арестованы средства и ценные бумаги экс-регионала Макеенко на сумму 1,5 млрд грн: деньги переданы в управление АРМА

15 июля суд удовлетворил ходатайство о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг в общей сумме более 35 млн долларов США, что эквивалентно 1,5 млрд грн, которые ранее принадлежали бывшему народному депутату Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, средства находились на счетах в люксембургском банке и в рамках уголовного производства были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург.

Непосредственным владельцем этих средств является бывший народный депутат I, III - VII созывов, который также был председателем Киевской городской государственной администрации, а также ряд подконтрольных ему оффшорных компаний.

В Офисе Генпрокурора не называют личность нардепа, однако, по данным УП, речь идет о Владимире Макеенко.

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Сообщается, что как резидент Украины он вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал ряд оффшорных компаний (в том числе зарегистрированных в Республике Панама, Гонконге, Республике Кипр, Британских Виргинских островах), которые ежегодно приносили ему доход. Однако, обязательных налоговых платежей в госбюджет Украины народный избранник не осуществлял.

"Соответствующие активы, имеющие признаки незаконного происхождения, арестованы в рамках уголовного производства по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, которое при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении СБУ осуществляет ГБР", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что принимаются дальнейшие процессуальные меры для установления всех обстоятельств противоправной деятельности бывшего парламентария и возмещения государству ущерба, причиненного вследствие совершенных им уголовных правонарушений.