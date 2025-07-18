Арештовано кошти та цінні папери ексрегіонала Макеєнка на суму 1,5 млрд грн: гроші передано в управління АРМА

15 липня суд задовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів США, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше належали колишньому народному депутату України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кошти перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.

Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній.

В Офісі Генпрокурора не називають особу нардепа, однак, за даними УП, йдеться про Володимира Макеєнка.

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Повідомляється, що як резидент України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював.

"Відповідні активи, що мають ознаки незаконного походження, арештовані у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ здійснює ДБР", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що вживаються подальші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.