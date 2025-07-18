Серия взрывов прогремела в Днепре и Полтаве: продолжается угроза баллистики
Вечером 18 июля во время воздушной тревоги в Полтаве и Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 19:35 Воздушные силы проинформировали, что объявлена угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Впоследствии сообщалось о скоростной цели на Полтаву и Павлоград на Днепропетровщине.
Местные издания заявили о взрыве в Полтаве и серии взрывов в Днепре.
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