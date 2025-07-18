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Новости Взрывы в Днепропетровске Удар россиян по Полтавщине
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Серия взрывов прогремела в Днепре и Полтаве: продолжается угроза баллистики

В Полтаве и Днепре прогремели взрывы 18 июля

Вечером 18 июля во время воздушной тревоги в Полтаве и Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 19:35 Воздушные силы проинформировали, что объявлена угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Впоследствии сообщалось о скоростной цели на Полтаву и Павлоград на Днепропетровщине.

Местные издания заявили о взрыве в Полтаве и серии взрывов в Днепре.

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Автор: 

взрыв (6850) Днепр (4474) Тахтаулове (789)


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