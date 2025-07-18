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Новини Вибухи в Дніпрі Удар росіян по Полтавщині
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Серія вибухів пролунала у Дніпрі та Полтаві: триває загроза балістики

У Полтаві та Дніпрі пролунали вибухи 18 липня

Увечері 18 липня під час повітряної тривоги у Полтаві та Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 19:35 Повітряні сили поінформували, що оголошена загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом повідомлялося про швидкісну ціль на Полтаву та Павлоград на Дніпропетровщині

Місцеві видання заявили про вибух у Полтаві та серію вибухів у Дніпрі.

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Автор: 

вибух (4562) Дніпро (3334) Полтава (581)


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