Серія вибухів пролунала у Дніпрі та Полтаві: триває загроза балістики
Увечері 18 липня під час повітряної тривоги у Полтаві та Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 19:35 Повітряні сили поінформували, що оголошена загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Згодом повідомлялося про швидкісну ціль на Полтаву та Павлоград на Дніпропетровщині.
Місцеві видання заявили про вибух у Полтаві та серію вибухів у Дніпрі.
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