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Новости Умеров новый секретарь СНБО
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СНБО проведет аудит выполнения решений Ставки. Работаем на результат, - Умеров

Умеров рассказал о ключевых направлениях работы на посту секретаря СНБО

Новый секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в органе проведут аудит выполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он заявил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с аппаратом СНБО Умеров определил ключевые задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским перед структурой и ее аппаратом.

"В фокусе - эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения.

Совет нацбезопасности и обороны - это не только институт стратегического планирования, но и инструмент действия. Есть амбициозные цели и определенные задачи. Работаем на результат", - добавил Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с Умеровым: Соглашения по оружию, анализ решений СНБО и переговорный трек

Напомним, 18 июля стало известно, что экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО.

Автор: 

СНБО (4453) Ставка (135) Умеров Рустем (616)


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Топ комментарии
+11
Обідно пацану - щас би в посольстві в Вашингтоні чєбуреками торгував...
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18.07.2025 21:41 Ответить
+4
ТЫ ГЛАВНОЕ САМ НА СЕБЯ НЕ ВЫЙДИ, СРАТЕГ ПУЕВ.
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18.07.2025 21:43 Ответить
+3
Працює він - трудоголік - не плачте мамо - я їм так напрацюю - як вам наробив
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18.07.2025 21:43 Ответить
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Обідно пацану - щас би в посольстві в Вашингтоні чєбуреками торгував...
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18.07.2025 21:41 Ответить
Працює він - трудоголік - не плачте мамо - я їм так напрацюю - як вам наробив
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18.07.2025 21:43 Ответить
ТЫ ГЛАВНОЕ САМ НА СЕБЯ НЕ ВЫЙДИ, СРАТЕГ ПУЕВ.
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18.07.2025 21:43 Ответить
Так МО и должно было их выполнять Логик от рождения
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18.07.2025 21:45 Ответить
Після аудиту Міноборони цим чебуреком щезло 23 ярди гривень
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18.07.2025 21:46 Ответить
щотам з аудіту сівохи та лейтенанта -зрадникв , друга головнокомайдуючого баканова7
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18.07.2025 21:51 Ответить
Тобто, тепер Умеров, перевірить, як отой шмигаль з оточенням верещучок, стефанішиних, та інших, упродовж 5 років, виконав згідно Регламенту КМУ, рішення ухилянта, начертані РНБОУ!!??
Так зеленський, і на себе вийде!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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18.07.2025 21:51 Ответить
Так ти ж довбню входив до цього рнбо і голосував за його рішення ,так що будеш сам себе перевіряти ?
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18.07.2025 21:54 Ответить
Що ж він так Потужного Незламіста лохом виставляє? В РНБО всі люди приведені виключно самим Зеленскім. А цей зразу "Працюємо на результат!". Значить до тепер або не працювали, або результату не було, або і те і друге.
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18.07.2025 22:13 Ответить
Позор крымскотатарского народа, продажная тварь...
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18.07.2025 22:15 Ответить
Вони самі собі аудит влаштовують? Серйозно? Це замість звіту старого-нового кабміну перед ВР?
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18.07.2025 22:18 Ответить
 
 