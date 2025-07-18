СНБО проведет аудит выполнения решений Ставки. Работаем на результат, - Умеров
Новый секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в органе проведут аудит выполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом он заявил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи с аппаратом СНБО Умеров определил ключевые задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским перед структурой и ее аппаратом.
"В фокусе - эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения.
Совет нацбезопасности и обороны - это не только институт стратегического планирования, но и инструмент действия. Есть амбициозные цели и определенные задачи. Работаем на результат", - добавил Умеров.
Напомним, 18 июля стало известно, что экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО.
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Так зеленський, і на себе вийде!
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