РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Новий секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в органі проведуть аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він заявив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з Апаратом РНБО Умєров визначив ключові завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським перед структурою та її Апаратом.

"У фокусі – ефективна координація сектору безпеки й оборони, аудит виконання рішень Ставки та змістовна взаємодія з міжнародними партнерами в питанні інтенсифікації постачання та спільного виробництва озброєння.

Рада нацбезпеки й оборони – це не лише інституція стратегічного планування, а й інструмент дії. Маємо амбітні цілі та визначені завдання. Працюємо на результат", - додав Умєров.

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Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ексміністра оборони Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.