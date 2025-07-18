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Новини Умєров новий секретар РНБО
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РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Умєров розповів про ключові напрямки роботи на посаді секретаря РНБО

Новий секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в органі проведуть аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він заявив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з Апаратом РНБО Умєров визначив ключові завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським перед структурою та її Апаратом.

"У фокусі – ефективна координація сектору безпеки й оборони, аудит виконання рішень Ставки та змістовна взаємодія з міжнародними партнерами в питанні інтенсифікації постачання та спільного виробництва озброєння.

Рада нацбезпеки й оборони – це не лише інституція стратегічного планування, а й інструмент дії. Маємо амбітні цілі та визначені завдання. Працюємо на результат", - додав Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з Умєровим: Угоди щодо зброї, аналіз рішень РНБО та перемовний трек 

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ексміністра оборони Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.

Автор: 

РНБО (2311) Ставка (144) Умєров Рустем (702)


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Обідно пацану - щас би в посольстві в Вашингтоні чєбуреками торгував...
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18.07.2025 21:41 Відповісти
Працює він - трудоголік - не плачте мамо - я їм так напрацюю - як вам наробив
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18.07.2025 21:43 Відповісти
ТЫ ГЛАВНОЕ САМ НА СЕБЯ НЕ ВЫЙДИ, СРАТЕГ ПУЕВ.
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18.07.2025 21:43 Відповісти
Так МО и должно было их выполнять Логик от рождения
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18.07.2025 21:45 Відповісти
Після аудиту Міноборони цим чебуреком щезло 23 ярди гривень
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18.07.2025 21:46 Відповісти
щотам з аудіту сівохи та лейтенанта -зрадникв , друга головнокомайдуючого баканова7
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18.07.2025 21:51 Відповісти
Тобто, тепер Умеров, перевірить, як отой шмигаль з оточенням верещучок, стефанішиних, та інших, упродовж 5 років, виконав згідно Регламенту КМУ, рішення ухилянта, начертані РНБОУ!!??
Так зеленський, і на себе вийде!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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18.07.2025 21:51 Відповісти
Так ти ж довбню входив до цього рнбо і голосував за його рішення ,так що будеш сам себе перевіряти ?
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18.07.2025 21:54 Відповісти
Що ж він так Потужного Незламіста лохом виставляє? В РНБО всі люди приведені виключно самим Зеленскім. А цей зразу "Працюємо на результат!". Значить до тепер або не працювали, або результату не було, або і те і друге.
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18.07.2025 22:13 Відповісти
Позор крымскотатарского народа, продажная тварь...
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18.07.2025 22:15 Відповісти
Вони самі собі аудит влаштовують? Серйозно? Це замість звіту старого-нового кабміну перед ВР?
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18.07.2025 22:18 Відповісти
 
 