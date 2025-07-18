Киев под атакой "Шахедов": в столице взрывы, работает ПВО

Вечером 18 июля Киев находится под атакой российских ударных беспилотников. В столице взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работают силы ПВО! Не покидайте укрытий!" - отметил он.

В 21:31 Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА движутся к столице с северо-востока.

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