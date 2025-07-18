Киев под атакой "Шахедов": в столице взрывы, работает ПВО
Вечером 18 июля Киев находится под атакой российских ударных беспилотников. В столице взрывы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве работают силы ПВО! Не покидайте укрытий!" - отметил он.
В 21:31 Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА движутся к столице с северо-востока.
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Можливо, Трамп, його на 50 днів відправив до Києва??
А той, не встиг і до катлєти-тищенка, до ресторації зайти!?
Невже, він і Мівіни, запареноі єрмаком з гетьманцевим, у підвалі ОПУ, так і не скуштував??
називаючи його дурним прізвиськом ,
так як імʼя Віталія Кличка знає весь світ і з величезною повагою
ставиться до нього,
крім ЗедЄрмаків 😠