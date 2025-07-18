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Новости Атака БПЛА на Киев Атака беспилотников на Киев
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Киев под атакой "Шахедов": в столице взрывы, работает ПВО

Киев под атакой шахидов 18 июля

Вечером 18 июля Киев находится под атакой российских ударных беспилотников. В столице взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работают силы ПВО! Не покидайте укрытий!" - отметил он.

В 21:31 Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА движутся к столице с северо-востока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 24 февраля 2022 года ПВО сбила около 25 тысяч "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет, - Воздушные силы

Автор: 

взрыв (6850) Киев (25879) Воздушные атаки на Киев (830) Шахед (1310)


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Кіт Келог з Києва, а прутень, уже і з лайном!
Можливо, Трамп, його на 50 днів відправив до Києва??
А той, не встиг і до катлєти-тищенка, до ресторації зайти!?
Невже, він і Мівіни, запареноі єрмаком з гетьманцевим, у підвалі ОПУ, так і не скуштував??
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18.07.2025 22:03 Ответить
Теж Пєдалік відкриття зробив ,так вони кожен раз так рухаються ,попід Троєщину і далі на Київ ,троєщинці ж не глухі і вибухи чують .
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18.07.2025 22:11 Ответить
Прізвище Мамедов ні про що не говорить?
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18.07.2025 22:29 Ответить
Не ображайте і не намагайтеся принизити нашого мера столиці ,
називаючи його дурним прізвиськом ,
так як імʼя Віталія Кличка знає весь світ і з величезною повагою
ставиться до нього,
крім ЗедЄрмаків 😠



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18.07.2025 23:13 Ответить
Шановний Пєдалік ,якщо не знаєш. ,на Троєщині немає укриттів і метро ,то ж ховатись немає де.
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18.07.2025 22:15 Ответить
де Келог?
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18.07.2025 22:50 Ответить
 
 