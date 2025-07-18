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Новини Атака БПЛА на Київ Атака безпілотників на Київ
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Київ під атакою "Шахедів": у столиці вибухи, працює ППО

Київ під атакою шахедів 18 липня

Увечері 18 липня Київ перебуває під атакою російських ударних безпілотників. У столиці вибухи. 

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів!" - зазначив він.

О 21:31 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА рухаються до столиці з північного сходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого 2022 року ППО збила близько 25 тисяч "шахедів" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет, - Повітряні сили

Автор: 

вибух (4562) Київ (19893) Повітряні атаки на Київ (887) Шахед (1314)


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Кіт Келог з Києва, а прутень, уже і з лайном!
Можливо, Трамп, його на 50 днів відправив до Києва??
А той, не встиг і до катлєти-тищенка, до ресторації зайти!?
Невже, він і Мівіни, запареноі єрмаком з гетьманцевим, у підвалі ОПУ, так і не скуштував??
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18.07.2025 22:03 Відповісти
Теж Пєдалік відкриття зробив ,так вони кожен раз так рухаються ,попід Троєщину і далі на Київ ,троєщинці ж не глухі і вибухи чують .
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18.07.2025 22:11 Відповісти
Шановний Пєдалік ,якщо не знаєш. ,на Троєщині немає укриттів і метро ,то ж ховатись немає де.
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18.07.2025 22:15 Відповісти
 
 