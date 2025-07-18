Київ під атакою "Шахедів": у столиці вибухи, працює ППО
Увечері 18 липня Київ перебуває під атакою російських ударних безпілотників. У столиці вибухи.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів!" - зазначив він.
О 21:31 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА рухаються до столиці з північного сходу.
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Можливо, Трамп, його на 50 днів відправив до Києва??
А той, не встиг і до катлєти-тищенка, до ресторації зайти!?
Невже, він і Мівіни, запареноі єрмаком з гетьманцевим, у підвалі ОПУ, так і не скуштував??