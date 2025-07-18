РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8705 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
676 0

Атака "Шахедов" на Киев: обломки вражеского БПЛА упали на крышу дома

В Дарницком районе Киева обломки сбитого дрона упали на крышу дома

Вечером 18 июля во время российской атаки обломки вражеского БпЛА упали на крышу жилого дома в Дарницком районе Киева. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Об этом в телеграм сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БпЛА. Предварительно без пожара и пострадавших", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Киев под атакой "Шахедов": в столице взрывы, работает ПВО

Автор: 

беспилотник (3950) Киев (25879) атака (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 