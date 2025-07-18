Атака "Шахедов" на Киев: обломки вражеского БПЛА упали на крышу дома
Вечером 18 июля во время российской атаки обломки вражеского БпЛА упали на крышу жилого дома в Дарницком районе Киева. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Об этом в телеграм сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БпЛА. Предварительно без пожара и пострадавших", - написал чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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