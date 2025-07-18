Атака "шахедів" на Київ: уламки ворожого БпЛА впали на дах будинку
Ввечері 18 липня під час російської атаки уламки ворожого БпЛА впали на дах житлового будинку у Дарницькому районі Києва. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Про це в телеграм повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо без пожежі та постраждалих", - написав посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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