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Новини Атака безпілотників на Київ
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Атака "шахедів" на Київ: уламки ворожого БпЛА впали на дах будинку

У Дарницькому районі Києва уламки збитого дрона впали на дах будинку

Ввечері 18 липня під час російської атаки уламки ворожого БпЛА впали на дах житлового будинку у Дарницькому районі Києва. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про це в телеграм повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо без пожежі та постраждалих", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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Автор: 

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