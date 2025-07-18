На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боевых столкновений, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1221 дрон-камикадзе и осуществили 3949 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил двенадцать управляемых бомб, совершил 192 артиллерийских обстрела.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил три наступательных действия в направлении Купянска и вблизи Степной Новоселовки, Кондрашовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 штурмов противника в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отразили обе атаки оккупантов.

На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки и Александро-Калиново. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 37 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Наши защитники отразили 36 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 82 оккупанта, из которых 46 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одно укрытие для личного состава, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один мотоцикл, три автомобиля, десять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повредили два вражеских автомобиля.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополье и в сторону Александрограда. Два боестолкновения еще продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализничное, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки противника вблизи Каменского. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.