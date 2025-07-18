На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 61 авіаційний удар, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав восьми авіаційних ударів, скинув дванадцять керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт: Непроста ситуація в прикордонні Сумщини та Харківщини

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів противника у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки, вісім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки та Олександро-Калинового. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 37 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкодили два ворожі автомобілі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда. Два боєзіткнення ще тривають.

Також читайте: Ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, головна увага - Покровському і Новопавлівському напрямкам, - Сирський

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Залізничне, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника поблизу Кам’янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.