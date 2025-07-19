Польша снова подняла авиацию из-за комбинированной атаки РФ на Украину

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 19 июля в очередной раз поднимала в воздух истребители из-за атаки России на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в сети Х.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, подняло в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей готовности", - говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой поражения.

Напомним, 12 июля Польша также поднимала в воздух военные самолеты из-за массированного ракетно-дронового удара по западным областям Украины.

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