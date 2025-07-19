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Новости Польша подняла истребители
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Польша снова подняла авиацию из-за комбинированной атаки РФ на Украину

Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 19 июля в очередной раз поднимала в воздух истребители из-за атаки России на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в сети Х.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, подняло в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей готовности", - говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой поражения.

Напомним, 12 июля Польша также поднимала в воздух военные самолеты из-за массированного ракетно-дронового удара по западным областям Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками

Автор: 

обстрел (28604) Польша (8575) самолет (3664)


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Топ комментарии
+5
Даремно вони керосин палять, все одне вони сцикуни і досі сцять визнати збиття польського літака з урядом Польщі. Якщо кацапи їм в очи сцяти будуть - вони зроблять вигляд, що все нормально.
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19.07.2025 09:01 Ответить
+3
Мабуть, знов роздивлялися з неба "волинську різню".
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19.07.2025 09:17 Ответить
+2
Взліт - посадка - зійшлося?
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19.07.2025 08:54 Ответить
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Взліт - посадка - зійшлося?
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19.07.2025 08:54 Ответить
Аж страшно
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19.07.2025 09:00 Ответить
Даремно вони керосин палять, все одне вони сцикуни і досі сцять визнати збиття польського літака з урядом Польщі. Якщо кацапи їм в очи сцяти будуть - вони зроблять вигляд, що все нормально.
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19.07.2025 09:01 Ответить
Не переймайся, вони ще рахунки виставлять Україні і за керосин, і за взлітну змугу, за літак і понаднормові і нічні пілотові.
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19.07.2025 09:37 Ответить
"Даремно вони палять керосін, всеодно сцикуни...". Он дивися Ваші Боневтік і його хуцпа не сцикуни, всі літаки і ракетии закактали в асфальт, а асфальтоукладчики в повітря не піднімаються і керосин не потрібен. Як шкода, що Вас і таких, як Ви сьогодні вночі і вранці не були в Павлограді, де на сваої очі і інші частини тіла оцінили би закупку асфальтоукладчиків замість літаків і систем ППО. А поляки мають право захищати свою землю і коли їм заманеться підіймати свої літаки у своєму повітряному просторі.
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19.07.2025 09:53 Ответить
А де я був весь час ?? Мабуть в Парижі? І де ви прочитали , що я Зеленського виправдовував?Брешете тупо. Навіть не напружуєтеся.
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19.07.2025 10:03 Ответить
поляки взагалі тварини!
своїми підйомами авіації розлякали всі кацапські шахєди.
сподіваюсь за віслу не залітали?
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19.07.2025 09:01 Ответить
Ти чому такий злий на поляків? Потерпи,- скоро відкриються горілчані магазини. До речі, бегемот пляшки відкорковують,чи нема необхідності?😊
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19.07.2025 09:12 Ответить
а, ти де?
в києві магазини відкриті з 7:00.
але у мене принцип!
бухати виключно: після 12:00 та до 24:00.
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19.07.2025 09:16 Ответить
А в перервах між двома буханнями теж бухаєш, чи пишеш коментарі? Твої інші коментарі ніби нормальні, але з поляками перегнув.
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19.07.2025 09:29 Ответить
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19.07.2025 09:45 Ответить
Мабуть, знов роздивлялися з неба "волинську різню".
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19.07.2025 09:17 Ответить
Для Польши смысл есть. Тренировка ВВС и ПВО в "режиме близком к боевому".
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19.07.2025 09:36 Ответить
польському заводу ця фігня не допомогла.
Російські безпілотники вдарили по заводу групи Barlinek у Вінниці Джерело: https://censor.net/ua/n3563608
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19.07.2025 10:14 Ответить
Це український завод. Тобто у вас немає питань, де українська ППО власного виробництва? У коментарях ніщєброди, уряд країни в якої вони мешкають збиває ракети виключно ППО іноземного виробництва, але винен весь світ. Поляки тому і війни не мають, тому що є авіація і нормальна армія. Мають право піднімати свою авіацію, коли захочуть. Заздріть мовчки і вчасно ходіть в укриття - ось ваше майбутнє
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19.07.2025 10:42 Ответить
Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Вінниці зазнав пошкоджень завод польської компанії Barlinek, є постраждалі. Про це https://x.com/sikorskiradek/status/1945398860651630601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945398860651630601%7Ctwgr%5Ea11d8886ded94e2aa1d57fe2af4e2f0b26ec66fd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F07%2F16%2F7216027%2F повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Щодо ППО та інше, я такий же заручник 73% довбойобів як і ви
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19.07.2025 11:10 Ответить
Им было интересно посмотреть
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19.07.2025 10:41 Ответить
 
 