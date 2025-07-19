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Новини Польща підняла винищувачі
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Польща знову піднімала авіацію через комбіновану атаку РФ на Україну

Польща підіймала бойову авіацію через удари РФ по Україні

Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 19 липня вкотре піднімала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в мережі Х.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні додали, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою ураження.

Нагадаємо, 12 липня Польща також піднімала у повітря військові літаки через   масований ракетно-дроновий удар по західних областях України. 

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обстріл (29929) Польща (8702) літак (2991)


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Взліт - посадка - зійшлося?
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19.07.2025 08:54 Відповісти
Аж страшно
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19.07.2025 09:00 Відповісти
Даремно вони керосин палять, все одне вони сцикуни і досі сцять визнати збиття польського літака з урядом Польщі. Якщо кацапи їм в очи сцяти будуть - вони зроблять вигляд, що все нормально.
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19.07.2025 09:01 Відповісти
поляки взагалі тварини!
своїми підйомами авіації розлякали всі кацапські шахєди.
сподіваюсь за віслу не залітали?
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19.07.2025 09:01 Відповісти
Ти чому такий злий на поляків? Потерпи,- скоро відкриються горілчані магазини. До речі, бегемот пляшки відкорковують,чи нема необхідності?😊
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19.07.2025 09:12 Відповісти
а, ти де?
в києві магазини відкриті з 7:00.
але у мене принцип!
бухати виключно: після 12:00 та до 24:00.
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19.07.2025 09:16 Відповісти
Мабуть, знов роздивлялися з неба "волинську різню".
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19.07.2025 09:17 Відповісти
 
 