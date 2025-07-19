Польща знову піднімала авіацію через комбіновану атаку РФ на Україну
Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 19 липня вкотре піднімала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в мережі Х.
"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні додали, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою ураження.
Нагадаємо, 12 липня Польща також піднімала у повітря військові літаки через масований ракетно-дроновий удар по західних областях України.
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своїми підйомами авіації розлякали всі кацапські шахєди.
сподіваюсь за віслу не залітали?
в києві магазини відкриті з 7:00.
але у мене принцип!
бухати виключно: після 12:00 та до 24:00.