Польща знову піднімала авіацію через комбіновану атаку РФ на Україну

Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 19 липня вкотре піднімала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в мережі Х.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні додали, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою ураження.

Нагадаємо, 12 липня Польща також піднімала у повітря військові літаки через масований ракетно-дроновий удар по західних областях України.

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