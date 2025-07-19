Враг применил ночью более 300 дронов и более 30 ракет. Пострадали 10 областей, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 19 июля, ночью наши воины различных подразделений отражали очередную российскую атаку. Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники.
Также Зеленский информирует, что продолжаются спасательные работы после атаки. Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.
"В Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру. Всюду, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки", - отмечает глава государства.
"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", - добавил он.
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Понеділок, 2 грудня 2019, 15:26
Или за них }{уйло с тебя и Дерьмака очередное звание снимет?