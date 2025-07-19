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Новости Массированный ракетный обстрел
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Враг применил ночью более 300 дронов и более 30 ракет. Пострадали 10 областей, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 19 июля, ночью наши воины различных подразделений отражали очередную российскую атаку. Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники.

Также Зеленский информирует, что продолжаются спасательные работы после атаки. Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.

"В Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру. Всюду, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки", - отмечает глава государства.

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"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", - добавил он.

обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) обстрел (28604) ракеты (3662) дроны (4316)


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Топ комментарии
+14
Загляни в очко ***** , тварь зелена...
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19.07.2025 09:56 Ответить
+12
Вилізло статист. Та скільки ворог застосував ракет і дронів нам може розповісти проста дівчинка, зачитуючи данні Генштабу ЗСУ. Що ти зробив, як Верховний головнокомакндувач за шість років для захисту цих міст? Де наші системи ППО і де наші 3000 балістичних ракет, дрони та інше?
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19.07.2025 10:01 Ответить
+10
відосиками їх збивай ., Гнида Оманська .. відосиками !!
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19.07.2025 09:57 Ответить
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Загляни в очко ***** , тварь зелена...
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19.07.2025 09:56 Ответить
відосиками їх збивай ., Гнида Оманська .. відосиками !!
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19.07.2025 09:57 Ответить
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19.07.2025 09:57 Ответить
Щось нагадує трампа, довбограя, теж обіцяє та ніяких здвигів не має!!!!
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19.07.2025 10:23 Ответить
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Понеділок, 2 грудня 2019, 15:26
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19.07.2025 10:29 Ответить
Зараз тепло? Так .І за нього платити не треба! Цікаве рішення? Беззаперечно!
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19.07.2025 10:40 Ответить
Зе,під час пожежі,хер не насос.
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19.07.2025 10:32 Ответить
Статист сраний,все підрахував...
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19.07.2025 09:59 Ответить
"У телеграм каналі". Оце рівень президента.
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19.07.2025 09:59 Ответить
Також Зеленський інформує, що тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. Джерело: https://censor.net/ua/p3564146,не Дніпровська, а поки що Дніпропетровська область.
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19.07.2025 10:00 Ответить
Вилізло статист. Та скільки ворог застосував ракет і дронів нам може розповісти проста дівчинка, зачитуючи данні Генштабу ЗСУ. Що ти зробив, як Верховний головнокомакндувач за шість років для захисту цих міст? Де наші системи ППО і де наші 3000 балістичних ракет, дрони та інше?
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19.07.2025 10:01 Ответить
Пох,главное что бы зона отдыха была на Чонгаре.
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19.07.2025 10:07 Ответить
Треба кацапських чурок щодня і щоночі бомбити!
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19.07.2025 10:20 Ответить
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19.07.2025 10:22 Ответить
Коли ж ти,падло,покажеш в роботі те перед чим ти красувався,обіцяючи відповідь і помсту?
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19.07.2025 10:23 Ответить
на мою думку, причина в тому чому нема відповіді це те, що все виробництво, яке було, розйобане шахедами
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19.07.2025 10:27 Ответить
це тільки на твою думку
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19.07.2025 10:37 Ответить
я так і написав
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19.07.2025 10:45 Ответить
треба копати в глиб, к іранці. Щоб наяка бімба не дістала
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19.07.2025 11:02 Ответить
Янелох, где массированные удары по жилым кварталам мааацквы?
Или за них }{уйло с тебя и Дерьмака очередное звание снимет?
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19.07.2025 10:35 Ответить
Основний принцип піару - бути постійно на виду і на слуху.Звичайно то не Зеленський нам розповідає скільки у нас загинуло і скільки міст розбомблено.Певні служби від його імені то роблять вже автоматично.Тільки тут є нюанс - якщо розповідати негативні новини то негатив потроху переходить і на тебе.Таке є в політиці,на відміну від шоу бізнесу,звідки прийшов наш през.Там можна на сцені битись,пердіти,падати п"яним...і від того популярність тільки зростатиме.Все це означає що наш през президентом ще не став,продовжує бути артистом...
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19.07.2025 10:39 Ответить
Не били по Павлограду,а б'ють.Вже майже добу безперервно.Це катастрофа.Роби щось!Або йому по цімбалах.
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19.07.2025 11:01 Ответить
Пішов в кацапський телеграм, бо ж там в якомусь задрипаному телеграмканалі людей вже більше ніж у всих його пропогандиських помийках разом взятих.
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19.07.2025 11:20 Ответить
 
 