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Новини Масований ракетний обстріл
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Ворог застосував уночі понад 300 дронів та більш ніж 30 ракет. Постраждали 10 областей, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 липня, вночі наші воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших міст.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники.

Також Зеленський інформує, що тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області.

"В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру - без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки", - наголошує глава держави.

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"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", - додав він.

обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України

Автор: 

Зеленський Володимир (24777) обстріл (29929) ракети (4122) дрони (5136)


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Топ коментарі
+16
Загляни в очко ***** , тварь зелена...
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19.07.2025 09:56 Відповісти
+15
Вилізло статист. Та скільки ворог застосував ракет і дронів нам може розповісти проста дівчинка, зачитуючи данні Генштабу ЗСУ. Що ти зробив, як Верховний головнокомакндувач за шість років для захисту цих міст? Де наші системи ППО і де наші 3000 балістичних ракет, дрони та інше?
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19.07.2025 10:01 Відповісти
+12
відосиками їх збивай ., Гнида Оманська .. відосиками !!
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19.07.2025 09:57 Відповісти
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Загляни в очко ***** , тварь зелена...
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19.07.2025 09:56 Відповісти
відосиками їх збивай ., Гнида Оманська .. відосиками !!
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19.07.2025 09:57 Відповісти
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19.07.2025 09:57 Відповісти
Щось нагадує трампа, довбограя, теж обіцяє та ніяких здвигів не має!!!!
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19.07.2025 10:23 Відповісти
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Понеділок, 2 грудня 2019, 15:26
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19.07.2025 10:29 Відповісти
Зараз тепло? Так .І за нього платити не треба! Цікаве рішення? Беззаперечно!
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19.07.2025 10:40 Відповісти
Зе,під час пожежі,хер не насос.
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19.07.2025 10:32 Відповісти
Статист сраний,все підрахував...
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19.07.2025 09:59 Відповісти
"У телеграм каналі". Оце рівень президента.
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19.07.2025 09:59 Відповісти
Також Зеленський інформує, що тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. Джерело: https://censor.net/ua/p3564146,не Дніпровська, а поки що Дніпропетровська область.
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19.07.2025 10:00 Відповісти
Вилізло статист. Та скільки ворог застосував ракет і дронів нам може розповісти проста дівчинка, зачитуючи данні Генштабу ЗСУ. Що ти зробив, як Верховний головнокомакндувач за шість років для захисту цих міст? Де наші системи ППО і де наші 3000 балістичних ракет, дрони та інше?
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19.07.2025 10:01 Відповісти
Пох,главное что бы зона отдыха была на Чонгаре.
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19.07.2025 10:07 Відповісти
Треба кацапських чурок щодня і щоночі бомбити!
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19.07.2025 10:20 Відповісти
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19.07.2025 10:22 Відповісти
Коли ж ти,падло,покажеш в роботі те перед чим ти красувався,обіцяючи відповідь і помсту?
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19.07.2025 10:23 Відповісти
на мою думку, причина в тому чому нема відповіді це те, що все виробництво, яке було, розйобане шахедами
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19.07.2025 10:27 Відповісти
це тільки на твою думку
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19.07.2025 10:37 Відповісти
я так і написав
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19.07.2025 10:45 Відповісти
треба копати в глиб, к іранці. Щоб наяка бімба не дістала
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19.07.2025 11:02 Відповісти
Янелох, где массированные удары по жилым кварталам мааацквы?
Или за них }{уйло с тебя и Дерьмака очередное звание снимет?
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19.07.2025 10:35 Відповісти
Основний принцип піару - бути постійно на виду і на слуху.Звичайно то не Зеленський нам розповідає скільки у нас загинуло і скільки міст розбомблено.Певні служби від його імені то роблять вже автоматично.Тільки тут є нюанс - якщо розповідати негативні новини то негатив потроху переходить і на тебе.Таке є в політиці,на відміну від шоу бізнесу,звідки прийшов наш през.Там можна на сцені битись,пердіти,падати п"яним...і від того популярність тільки зростатиме.Все це означає що наш през президентом ще не став,продовжує бути артистом...
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19.07.2025 10:39 Відповісти
Не били по Павлограду,а б'ють.Вже майже добу безперервно.Це катастрофа.Роби щось!Або йому по цімбалах.
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19.07.2025 11:01 Відповісти
Пішов в кацапський телеграм, бо ж там в якомусь задрипаному телеграмканалі людей вже більше ніж у всих його пропогандиських помийках разом взятих.
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19.07.2025 11:20 Відповісти
 
 