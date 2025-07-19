Уничтожено 23 из 35 ракет и 185 "Шахедов". Еще 7 ракет и 129 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 19 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 379-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем оккупанты били по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Украину:

344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф (около 200 - "шахеды");

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., рф, ВОТ Крыма);

8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово, рф);

15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

185 ударных БпЛА типа Shahed;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

7 крылатых ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

"Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Последствия

Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.

Ранее Зеленский заявлял, что враг применил ночью более 300 дронов и более 30 ракет. Пострадали 10 областей.