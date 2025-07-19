Уничтожено 23 из 35 ракет и 185 "Шахедов". Еще 7 ракет и 129 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 19 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 379-ю средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем оккупанты били по Украине?
По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Украину:
- 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф (около 200 - "шахеды");
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., рф, ВОТ Крыма);
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово, рф);
- 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., рф).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
"Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Последствия
Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.
Ранее Зеленский заявлял, что враг применил ночью более 300 дронов и более 30 ракет. Пострадали 10 областей.
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Може потрібно відірвати дупу від дивана тай шось робити?
Так, долітають до Мукачеве, але можливо тому шо Захисники кожного дня гинуть, а поци никаються/тонутьутисі/викидаютьсязвікон?
Хто має їх замінити, тай боронити твою дупу?
НАТО? Ніц, ти йому нах не потрібен.
Тому май повагу до тих хто тебе бороне кожного дня та кожної ночі. Те шо вони шось пропустили то це від того шо людей обмаль