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Знищено 23 із 35 ракет та 185 "Шахедів". Ще 7 ракет та 129 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Атака шахедів 19 липня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 19 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 379-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим окупанти били по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Україну:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди");
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);
  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 9 крилатих ракет Х-101.

"Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

Раніше Зеленський заявляв, що ворог застосував уночі понад 300 дронів та більш ніж 30 ракет. Постраждали 10 областей.

Автор: 

ракети (4122) дрони (5136)


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Кацапи вже стільки шахедів запустили, що можна створювати міністерсово про ресайклінгу шахедів. З трьох локаційно-втрачених, подавлених РЕБом можна зібрати робочий, перепрощити і повторно використати.
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19.07.2025 11:25 Відповісти
Приємно читати - збили 185 шахідів за ніч. А то летить чотири штуки через всю країну аж у Мукачево і ніхєра не збито...
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19.07.2025 11:26 Відповісти
Ну так шо?
Може потрібно відірвати дупу від дивана тай шось робити?
Так, долітають до Мукачеве, але можливо тому шо Захисники кожного дня гинуть, а поци никаються/тонутьутисі/викидаютьсязвікон?
Хто має їх замінити, тай боронити твою дупу?
НАТО? Ніц, ти йому нах не потрібен.
Тому май повагу до тих хто тебе бороне кожного дня та кожної ночі. Те шо вони шось пропустили то це від того шо людей обмаль
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19.07.2025 12:09 Відповісти
Схоже що кацапи вже відновились після "павутини", а удари по заводам шахедів взагалі не мали ніякого ефекту.
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19.07.2025 11:41 Відповісти
Що відновили, стратеги? Клоун
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19.07.2025 13:43 Відповісти
Локаційно втрачені це вони десь влетіли?
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19.07.2025 11:43 Відповісти
Це означає, що зникло з радарів, місце падіння не визначено. Зазвичай внаслідок роботи РЕБ.
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19.07.2025 12:49 Відповісти
 
 