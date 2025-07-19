Знищено 23 із 35 ракет та 185 "Шахедів". Ще 7 ракет та 129 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 19 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 379-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим окупанти били по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Україну:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди");

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);

15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

"Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

Раніше Зеленський заявляв, що ворог застосував уночі понад 300 дронів та більш ніж 30 ракет. Постраждали 10 областей.