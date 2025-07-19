11 детей вернули с временно оккупированных территорий и из России

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и российской федерации. Их возраст - от 10 до 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В частности удалось вернуть пятерых родных братьев и сестер из одной семьи. Детей вывезли в Россию, и долгое время о них не было никакой информации. Только потом они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и попросили забрать их домой.

Но даже после этого путь назад был чрезвычайно сложным. Российские органы опеки оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение. Возвращение стало возможным только после более года упорной и кропотливой работы.

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