Ще 11 дітей повернули із тимчасово окупованих територій та Росії

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та російської федерації. Їхній вік - від 10 до 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зокрема вдалося повернути п’ятьох рідних братів і сестер з однієї родини. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й попросили забрати їх додому.

Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

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