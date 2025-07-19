Доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Производство выросло в 35 раз, - Шмыгаль

Украинское оборонное производство с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз и составляет 40% от всего оружия на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после разговора с экс-главой Минстратегпрома Германом Сметаниным.

"Наращивание украинского производства оружия - ключевой приоритет в обороне", - говорится в заметке.

Он поблагодарил команду Минстратегпрома за достижения в сфере оборонного производства и подчеркнул, что Украина имеет потенциал для дальнейшего роста.

"Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил министр обороны.

По его словам, сегодня доля украинского оружия на фронте составляет 40%, и задачей, поставленной Президентом, является достичь уровня 50%.

"Дроны, бронетехника, боеприпасы - все, что нужно нашим воинам", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что Минобороны продолжит тесную координацию с профильными структурами для наращивания возможностей украинского ОПК.

"Продолжим тесно координировать нашу работу", - резюмировал глава МОУ.

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