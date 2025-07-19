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Новости Производство украинского оружия
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Доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Производство выросло в 35 раз, - Шмыгаль

оружие,производство

Украинское оборонное производство с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз и составляет 40% от всего оружия на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после разговора с экс-главой Минстратегпрома Германом Сметаниным.

"Наращивание украинского производства оружия - ключевой приоритет в обороне", - говорится в заметке.

Он поблагодарил команду Минстратегпрома за достижения в сфере оборонного производства и подчеркнул, что Украина имеет потенциал для дальнейшего роста.

"Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил министр обороны.

По его словам, сегодня доля украинского оружия на фронте составляет 40%, и задачей, поставленной Президентом, является достичь уровня 50%.

"Дроны, бронетехника, боеприпасы - все, что нужно нашим воинам", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что Минобороны продолжит тесную координацию с профильными структурами для наращивания возможностей украинского ОПК.

"Продолжим тесно координировать нашу работу", - резюмировал глава МОУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере: Украинского оружия должно стать больше. ФОТО

Автор: 

оружие (10357) производство (506) Шмыгаль Денис (2768)


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Топ комментарии
+12
ну це я вважаю бомбічєским висловлюванням.

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19.07.2025 13:41 Ответить
+7
Якби ви "слуги хринові" не крали то було би 99%.
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19.07.2025 13:34 Ответить
+6
А ракети?
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19.07.2025 13:34 Ответить
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А ракети?
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19.07.2025 13:34 Ответить
за 3 роки війни лише одна українська ракета пролетіла в мене над головою ! за цей час кацапських пролетіло до 50 штук . з КАБами ще гірше .
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19.07.2025 13:40 Ответить
Якби ви "слуги хринові" не крали то було би 99%.
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19.07.2025 13:34 Ответить
сорак восємь папугаєв...
Раніше робили одну ракету, а зарвз - 35!
ІБД БЛЬДЬ!
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19.07.2025 13:36 Ответить
ну як казав зєля в нас самий кращий та найефективніший уряд. а міняти тоді його навіщо було? де логіка?
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19.07.2025 13:38 Ответить
Ворюга Шмигаль як та щука ..твій ***** дім тюрьма і небо в кліточку на довічне..падлюка...
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19.07.2025 13:39 Ответить
ну це я вважаю бомбічєским висловлюванням.

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19.07.2025 13:41 Ответить
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19.07.2025 13:44 Ответить
Треба віддати належне, це дуже амбітна мета.
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19.07.2025 13:49 Ответить
звичайно. тільки розвиток приЗЕдента як в амеби
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19.07.2025 13:50 Ответить
А надої у 600 разів. П'ятирічку виконаєм за три роки!
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19.07.2025 13:47 Ответить
Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль
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А если бы не крали, то во сколько был бы рост?
Наверное фронт уже был бы где-то под Орлом и Ростовом.
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19.07.2025 13:52 Ответить
https://t.me/rozumaha/26572 Євген Магда:

Зеленський дав завдання новому Прем'єру збільшити виробництво зброї, так як минулий Прем'єр не зумів налагодити виробництво зброї.
Таке ж завдання отримав новий міністр оборони, який був раніше старим Прем'єр-міністром, який не зумів налагодити виробництво зброї, коли був Прем'єром.

От дивина.

ЗІ: якщо хто розібрався
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19.07.2025 13:58 Ответить
«і завданням, поставленим ПреЗЕдентом, є досягти рівня 50%.

Багато що в країні проісходе благодаря зеленському володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!
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19.07.2025 14:03 Ответить
Прямо за одну добу зросло, як тільки именеджер Ахметова Шмигальл став міністром оборони. Як брехуни Зе навчилися гарно брехати, видавати бажане за дійсність.
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19.07.2025 14:37 Ответить
В Україні настала ера потужних балаболів. Нова еліта вважає своїм долгом мавпувати Зельку. Всі балаболять без угаву, від Шмигаля і Сирського до Буданова та Малюка.
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19.07.2025 14:49 Ответить
Чому у це не віриться?
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19.07.2025 15:16 Ответить
Я можу сказати КРАЩЕ ! Виробництво зброї в Україні зросло в п'ятдесят раз, а частка її склала вже 75%. Сподобалось ?! А з мільярда дерев вже виросли ліси з мільйонами пеньків.
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19.07.2025 15:23 Ответить
 
 