Доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Производство выросло в 35 раз, - Шмыгаль
Украинское оборонное производство с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз и составляет 40% от всего оружия на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после разговора с экс-главой Минстратегпрома Германом Сметаниным.
"Наращивание украинского производства оружия - ключевой приоритет в обороне", - говорится в заметке.
Он поблагодарил команду Минстратегпрома за достижения в сфере оборонного производства и подчеркнул, что Украина имеет потенциал для дальнейшего роста.
"Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил министр обороны.
По его словам, сегодня доля украинского оружия на фронте составляет 40%, и задачей, поставленной Президентом, является достичь уровня 50%.
"Дроны, бронетехника, боеприпасы - все, что нужно нашим воинам", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также отметил, что Минобороны продолжит тесную координацию с профильными структурами для наращивания возможностей украинского ОПК.
"Продолжим тесно координировать нашу работу", - резюмировал глава МОУ.
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Раніше робили одну ракету, а зарвз - 35!
ІБД БЛЬДЬ!
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А если бы не крали, то во сколько был бы рост?
Наверное фронт уже был бы где-то под Орлом и Ростовом.
Зеленський дав завдання новому Прем'єру збільшити виробництво зброї, так як минулий Прем'єр не зумів налагодити виробництво зброї.
Таке ж завдання отримав новий міністр оборони, який був раніше старим Прем'єр-міністром, який не зумів налагодити виробництво зброї, коли був Прем'єром.
От дивина.
ЗІ: якщо хто розібрався
Багато що в країні проісходе благодаря зеленському володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!