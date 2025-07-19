Частка української зброї на фронті становить 40%. Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль
Українське оборонне виробництво з початку повномасштабної війни зросло у 35 разів і становить 40% від усієї зброї на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.
"Нарощення українського виробництва зброї - ключовий пріоритет в обороні", - йдеться в дописі.
Він подякував команді Мінстратегпрому за досягнення у сфері оборонного виробництва й підкреслив, що Україна має потенціал для подальшого зростання.
"Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни - у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - зазначив міністр оборони.
За його словами, сьогодні частка української зброї на фронті становить 40%, і завданням, поставленим Президентом, є досягти рівня 50%.
"Дрони, бронетехніка, боєприпаси - усе, що треба нашим воїнам", - підкреслив Шмигаль.
Він також зазначив, що Міноборони продовжить тісну координацію з профільними структурами для нарощування спроможностей українського ОПК.
"Продовжимо тісно координувати нашу роботу", - резюмував очільник МОУ.
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Раніше робили одну ракету, а зарвз - 35!
ІБД БЛЬДЬ!
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А если бы не крали, то во сколько был бы рост?
Наверное фронт уже был бы где-то под Орлом и Ростовом.
Зеленський дав завдання новому Прем'єру збільшити виробництво зброї, так як минулий Прем'єр не зумів налагодити виробництво зброї.
Таке ж завдання отримав новий міністр оборони, який був раніше старим Прем'єр-міністром, який не зумів налагодити виробництво зброї, коли був Прем'єром.
От дивина.
ЗІ: якщо хто розібрався
Багато що в країні проісходе благодаря зеленському володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!