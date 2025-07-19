Частка української зброї на фронті становить 40%. Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль

Українське оборонне виробництво з початку повномасштабної війни зросло у 35 разів і становить 40% від усієї зброї на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

"Нарощення українського виробництва зброї - ключовий пріоритет в обороні", - йдеться в дописі.

Він подякував команді Мінстратегпрому за досягнення у сфері оборонного виробництва й підкреслив, що Україна має потенціал для подальшого зростання.

"Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни - у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - зазначив міністр оборони.

За його словами, сьогодні частка української зброї на фронті становить 40%, і завданням, поставленим Президентом, є досягти рівня 50%.

"Дрони, бронетехніка, боєприпаси - усе, що треба нашим воїнам", - підкреслив Шмигаль.

Він також зазначив, що Міноборони продовжить тісну координацію з профільними структурами для нарощування спроможностей українського ОПК.

"Продовжимо тісно координувати нашу роботу", - резюмував очільник МОУ.

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