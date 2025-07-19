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Новини Виробництво української зброї
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Частка української зброї на фронті становить 40%. Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль

зброя,виробництво

Українське оборонне виробництво з початку повномасштабної війни зросло у 35 разів і становить 40% від усієї зброї на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після  розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

"Нарощення українського виробництва зброї - ключовий пріоритет в обороні", - йдеться в дописі.

Він подякував команді Мінстратегпрому за досягнення у сфері оборонного виробництва й підкреслив, що Україна має потенціал для подальшого зростання.

"Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни - у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - зазначив міністр оборони.

За його словами, сьогодні частка української зброї на фронті становить 40%, і завданням, поставленим Президентом, є досягти рівня 50%.

"Дрони, бронетехніка, боєприпаси - усе, що треба нашим воїнам", - підкреслив Шмигаль.

Він також зазначив, що Міноборони продовжить тісну координацію з профільними структурами для нарощування спроможностей українського ОПК.

"Продовжимо тісно координувати нашу роботу", - резюмував очільник МОУ.

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Автор: 

зброя (7640) виробництво (1692) Шмигаль Денис (4720)


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Топ коментарі
+4
ну це я вважаю бомбічєским висловлюванням.

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19.07.2025 13:41 Відповісти
+3
Якби ви "слуги хринові" не крали то було би 99%.
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19.07.2025 13:34 Відповісти
+2
А ракети?
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19.07.2025 13:34 Відповісти
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А ракети?
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19.07.2025 13:34 Відповісти
за 3 роки війни лише одна українська ракета пролетіла в мене над головою ! за цей час кацапських пролетіло до 50 штук . з КАБами ще гірше .
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19.07.2025 13:40 Відповісти
Якби ви "слуги хринові" не крали то було би 99%.
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19.07.2025 13:34 Відповісти
сорак восємь папугаєв...
Раніше робили одну ракету, а зарвз - 35!
ІБД БЛЬДЬ!
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19.07.2025 13:36 Відповісти
ну як казав зєля в нас самий кращий та найефективніший уряд. а міняти тоді його навіщо було? де логіка?
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19.07.2025 13:38 Відповісти
Ворюга Шмигаль як та щука ..твій ***** дім тюрьма і небо в кліточку на довічне..падлюка...
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19.07.2025 13:39 Відповісти
ну це я вважаю бомбічєским висловлюванням.

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19.07.2025 13:41 Відповісти
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19.07.2025 13:44 Відповісти
Треба віддати належне, це дуже амбітна мета.
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19.07.2025 13:49 Відповісти
звичайно. тільки розвиток приЗЕдента як в амеби
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19.07.2025 13:50 Відповісти
А надої у 600 разів. П'ятирічку виконаєм за три роки!
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19.07.2025 13:47 Відповісти
Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль
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А если бы не крали, то во сколько был бы рост?
Наверное фронт уже был бы где-то под Орлом и Ростовом.
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19.07.2025 13:52 Відповісти
https://t.me/rozumaha/26572 Євген Магда:

Зеленський дав завдання новому Прем'єру збільшити виробництво зброї, так як минулий Прем'єр не зумів налагодити виробництво зброї.
Таке ж завдання отримав новий міністр оборони, який був раніше старим Прем'єр-міністром, який не зумів налагодити виробництво зброї, коли був Прем'єром.

От дивина.

ЗІ: якщо хто розібрався
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19.07.2025 13:58 Відповісти
«і завданням, поставленим ПреЗЕдентом, є досягти рівня 50%.

Багато що в країні проісходе благодаря зеленському володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!
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19.07.2025 14:03 Відповісти
 
 