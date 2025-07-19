Подразделения Сил беспилотных систем поразили 782 вражеские цели в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток, с 18 по 19 июля подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 782 уникальные цели противника.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, поражены, в частности:

186 единиц личного состава, из которых 98 - ликвидировано;

43 единицы автомобильной техники и 33 мотоцикла;

16 артиллерийских систем, 2 единицы бронетехники и 1 танк.

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Кроме того, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 26 точек вылета операторов БПЛА.



Всего в течение июля (01-19.07) уничтожено/поражено 14 518 целей, из которых 3027 - личный состав противника.

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