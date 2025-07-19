Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 782 ворожі цілі протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби, з 18 по 19 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 782 унікальні цілі противника.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уражено зокрема:
- 186 одиниць особового складу, з яких 98 – ліквідовано;
- 43 одиниці автомобільної техніки та 33 мотоцикли;
- 16 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 1 танк.
Крім того, знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 26 точок вильоту операторів БПЛА.
Загалом протягом липня (01–19.07) знищено/уражено 14 518 цілей, з яких 3027 – особовий склад противника.
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