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Новини Втрати ворога Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 782 ворожі цілі протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Робота СБС

Упродовж доби, з 18 по 19 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 782 унікальні цілі противника.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уражено зокрема:

  • 186 одиниць особового складу, з яких 98 – ліквідовано;
  • 43 одиниці автомобільної техніки та 33 мотоцикли;
  • 16 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Робота СБС за добу

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Крім того, знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 26 точок вильоту операторів БПЛА.

Загалом протягом липня (01–19.07) знищено/уражено 14 518 цілей, з яких 3027 – особовий склад противника.

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Автор: 

армія рф (18226) ліквідація (4232) знищення (7823) Сили безпілотних систем (156)


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