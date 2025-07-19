Сили безпілотних систем знищили експериментальний російський РЕБ. ВIДЕО

На одному із напрямків фронту оператори 424 батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби "КОП-2".

Про це повідомляють Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей зразок – чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БПЛА. "КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів – наприклад, установок ППО", - сказано в повідомленні.

У СБС зауважили, що в реальному бою "КОП-2" не витримав зустрічі з операторами батальйону Svarog.

"Перше їхнє точне влучення вивело обладнання з ладу, а наступне – повністю знищило комплекс", - додали в СБС.

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