Силы беспилотных систем уничтожили экспериментальный российский РЭБ. ВИДЕО

На одном из направлений фронта операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2".

Об этом сообщают Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот образец - очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БПЛА. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Это дорогая и редкая техника, которую оккупанты применяют для прикрытия важных объектов - например, установок ПВО", - сказано в сообщении.

В СБС отметили, что в реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog.

"Первое их точное попадание вывело оборудование из строя, а следующее - полностью уничтожило комплекс", - добавили в СБС.

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