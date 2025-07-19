Состав СНБО обновлен и уже готовятся первые решения, - Зеленский

Обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины уже готовит первые решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции будут вскоре", - отметил он.

Также Зеленский рассказал, что готовятся решения для активизации экономических отношений.

"Проговорим детали завтра с Премьер-министром Юлией Свириденко. Готовим решение на понедельник", - добавил президент.

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Напомним, сегодня, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав СНБО.