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Состав СНБО обновлен и уже готовятся первые решения, - Зеленский
Обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины уже готовит первые решения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции будут вскоре", - отметил он.
Также Зеленский рассказал, что готовятся решения для активизации экономических отношений.
"Проговорим детали завтра с Премьер-министром Юлией Свириденко. Готовим решение на понедельник", - добавил президент.
Напомним, сегодня, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав СНБО.
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