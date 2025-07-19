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Новости Состав СНБО
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Состав СНБО обновлен и уже готовятся первые решения, - Зеленский

Зеленский о СНБО

Обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины уже готовит первые решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции будут вскоре", - отметил он.

Также Зеленский рассказал, что готовятся решения для активизации экономических отношений.

"Проговорим детали завтра с Премьер-министром Юлией Свириденко. Готовим решение на понедельник", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая

Напомним, сегодня, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав СНБО.

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) СНБО (4454)


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Топ комментарии
+12
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19.07.2025 21:14 Ответить
+9
Весь шлях Зелі це анонси покращень в майбутньому. І ні одного звіту хоч по чомусь виконаному.
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19.07.2025 21:17 Ответить
+7
Нарешті, ми врятовані, бо без зеленої РНБО всі міста і села блеззахисні. Боневтік Потужно-Брехливий всіма правдами і неправдами формує лояльні виключно до нього різні органи(структури) щось подібне, коли ранеше було РНБО, гепрокуратуру, суди, військово-цивільні адміністрації, уряд і парламент.
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19.07.2025 21:16 Ответить
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19.07.2025 21:14 Ответить
Это миссия президента. Так он себе представляет в своих оторванных от жизни снах
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19.07.2025 21:15 Ответить
Нарешті, ми врятовані, бо без зеленої РНБО всі міста і села блеззахисні. Боневтік Потужно-Брехливий всіма правдами і неправдами формує лояльні виключно до нього різні органи(структури) щось подібне, коли ранеше було РНБО, гепрокуратуру, суди, військово-цивільні адміністрації, уряд і парламент.
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19.07.2025 21:16 Ответить
припиніть ганебну бусифікацію!
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19.07.2025 21:16 Ответить
Весь шлях Зелі це анонси покращень в майбутньому. І ні одного звіту хоч по чомусь виконаному.
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19.07.2025 21:17 Ответить
Безтолковий ішак- ганьба для країни та її народу. На нари мудака обкуреного!
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19.07.2025 21:20 Ответить
Соськіна поміняли на Моськіна?
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19.07.2025 21:24 Ответить
Раджу йому і його потужним помічникам. Взяти зброю і сформувати батальйон Квартал. Це буде найкраще рішення РНБО за всю війну.
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19.07.2025 21:25 Ответить
Знову нагинатимуть Порошенко?
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19.07.2025 21:38 Ответить
Сподіваюся, рішення будуть потужні?
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19.07.2025 21:42 Ответить
"Сподіваюся, рішення будуть потужні?"

как и прошлые
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19.07.2025 21:44 Ответить
Твою країну щоденно атакують ударні БПЛА ,масштаб доходить до кількості більше 500шт. Якщо раніше ти запугував помстою та адекватною відповіддю.то тепер ти санкції вводиш. Твої санкції для них як зайцю стопсигнал.Де вироби на фоні котрих записував гундосі відосики?
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19.07.2025 21:46 Ответить
 
 