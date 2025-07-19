Зеленский утвердил персональный состав СНБО, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте президента.
"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины, постановляю: Утвердить такой персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
- Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Галущенко Герман Валерьевич - Министр юстиции Украины.
- Гринчук Светлана Васильевна - Министр энергетики Украины.
- Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины.
- Загородний Анатолий Глебович - президент Национальной академии наук Украины.
- Иващенко Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины.
- Клименко Игорь Владимирович - Министр внутренних дел Украины.
- Кравченко Руслан Андреевич - Генеральный прокурор.
- Ляшко Виктор Кириллович - Министр здравоохранения Украины.
- Малюк Василий Васильевич - Председатель Службы безопасности Украины.
- Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины.
- Пышный Андрей Григорьевич - Председатель Национального банка Украины (по согласию).
- Пронин Филипп Евгеньевич - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.
- Свириденко Юлия Анатольевна - Премьер-министр Украины.
- Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины.
- Сырский Александр Станиславович - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
- Соболев Алексей Дмитриевич - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
- Стефанчук Руслан Алексеевич - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию).
- Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Федоров Михаил Альбертович - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины.
- Шмыгаль Денис Анатольевич - Министр обороны Украины".
Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, экс-министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Топ комментарии
+7 vlad podolsky
показать весь комментарий19.07.2025 18:25 Ответить Ссылка
+6 Serhii #597124
показать весь комментарий19.07.2025 18:34 Ответить Ссылка
+5 Lemberg #565313
показать весь комментарий19.07.2025 18:33 Ответить Ссылка
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ЗЕ знову ігнорує закони України
🍆🍆🍆🍆🍆
Цього разу постраждав Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
Персональний склад РНБО - це його члени (стаття 6 цього закону), а Ви пан преЗЕдент - не член, а голова (стаття 5).
На сьомий рік святий український нарід почав здогадуватися, шо якісь дивні відчуття в районі сраки, це мабуть секс. Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***. Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...