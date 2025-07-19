Зеленский утвердил персональный состав СНБО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте президента.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины, постановляю: Утвердить такой персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Галущенко Герман Валерьевич - Министр юстиции Украины.

Гринчук Светлана Васильевна - Министр энергетики Украины.

Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины.

Загородний Анатолий Глебович - президент Национальной академии наук Украины.

Иващенко Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины.

Клименко Игорь Владимирович - Министр внутренних дел Украины.

Кравченко Руслан Андреевич - Генеральный прокурор.

Ляшко Виктор Кириллович - Министр здравоохранения Украины.

Малюк Василий Васильевич - Председатель Службы безопасности Украины.

Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины.

Пышный Андрей Григорьевич - Председатель Национального банка Украины (по согласию).

Пронин Филипп Евгеньевич - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Свириденко Юлия Анатольевна - Премьер-министр Украины.

Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины.

Сырский Александр Станиславович - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Соболев Алексей Дмитриевич - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Стефанчук Руслан Алексеевич - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию).

Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Федоров Михаил Альбертович - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины.

Шмыгаль Денис Анатольевич - Министр обороны Украины".

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Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, экс-министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.