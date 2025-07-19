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Зеленский утвердил персональный состав СНБО, - указ

Зеленский утвердил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте президента.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины, постановляю: Утвердить такой персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Галущенко Герман Валерьевич - Министр юстиции Украины.
  • Гринчук Светлана Васильевна - Министр энергетики Украины.
  • Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины.
  • Загородний Анатолий Глебович - президент Национальной академии наук Украины.
  • Иващенко Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины.
  • Клименко Игорь Владимирович - Министр внутренних дел Украины.
  • Кравченко Руслан Андреевич - Генеральный прокурор.
  • Ляшко Виктор Кириллович - Министр здравоохранения Украины.
  • Малюк Василий Васильевич - Председатель Службы безопасности Украины.
  • Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины.
  • Пышный Андрей Григорьевич - Председатель Национального банка Украины (по согласию).
  • Пронин Филипп Евгеньевич - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.
  • Свириденко Юлия Анатольевна - Премьер-министр Украины.
  • Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины.
  • Сырский Александр Станиславович - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
  • Соболев Алексей Дмитриевич - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
  • Стефанчук Руслан Алексеевич - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию).
  • Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Федоров Михаил Альбертович - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины.
  • Шмыгаль Денис Анатольевич - Министр обороны Украины".

Также читайте: СНБО проведет аудит выполнения решений Ставки. Работаем на результат, - Умеров

Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, экс-министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) СНБО (4454)


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Топ комментарии
+7
Ну накінець, тепер потужно переможемо
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19.07.2025 18:25 Ответить
+6
Половину цього списку можна викинути як мінімум, типу НАН хоч якось дотична до оборони...
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19.07.2025 18:34 Ответить
+5
Затвердив указ-потужніше не буває.
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19.07.2025 18:33 Ответить
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Ну накінець, тепер потужно переможемо
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19.07.2025 18:25 Ответить
ПрепіЗЄдент України - єьана русня Володимир Земленський своїм указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
___________________________________
М'ясні закрома батьківщини.
ПрепіЗЄдент - нелігітімний.
Рада - обрана з порушенням закону.
Кабмін - незаконний.
Конституція - підтерлися кожною сторінкою.
Закони - ситуативні.
Мусора - мусора.
ТЦК - нквс.
Економіки - нема.
Міжнародні відносини - пройобані.
Населення - знищене.
Армія - конає.
Зє-здобули!
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19.07.2025 18:39 Ответить
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19.07.2025 19:48 Ответить
Затвердив указ-потужніше не буває.
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19.07.2025 18:33 Ответить
Ну от знову...
ЗЕ знову ігнорує закони України
🍆🍆🍆🍆🍆
Цього разу постраждав Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

Персональний склад РНБО - це його члени (стаття 6 цього закону), а Ви пан преЗЕдент - не член, а голова (стаття 5).
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19.07.2025 19:12 Ответить
Половину цього списку можна викинути як мінімум, типу НАН хоч якось дотична до оборони...
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19.07.2025 18:34 Ответить
Тобто людей які вміють читати немає....
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19.07.2025 18:35 Ответить
з офісу доносяться всім набридлі шуршання ліжок, бо там постійно тягають з одного кута в інший...
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19.07.2025 18:40 Ответить
Чому Буданова немає?
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19.07.2025 18:41 Ответить
Не сошлись характерами с елдаком, терки у них.
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19.07.2025 18:45 Ответить
Хтось з них ризикує.
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19.07.2025 18:58 Ответить
Безмозглой явно не хватает.
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19.07.2025 18:43 Ответить
Геть обкуреного ішака!
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19.07.2025 18:44 Ответить
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19.07.2025 18:55 Ответить
Ну прямо під копірочку, як у Раші.
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19.07.2025 19:03 Ответить
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496 який ти смішний, ЗЄлідор )))
На сьомий рік святий український нарід почав здогадуватися, шо якісь дивні відчуття в районі сраки, це мабуть секс. Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***. Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...
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19.07.2025 19:15 Ответить
Пересування ліжок закінчено, ліжка пригвинчені до полу, шльондри "лягли і просють" (с)
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19.07.2025 19:18 Ответить
Головне, щоб смотрящий від Деркача Галущенко в склад РНБО входив. Це надпотужно.
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19.07.2025 19:20 Ответить
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19.07.2025 19:22 Ответить
А зараз український оракул трішки інакше бачить роль віслюка в історії України. Різко позитивніше.
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19.07.2025 19:41 Ответить
Він думку не змінив, а інколи пише, що згоден з деякими рішеннями Шашличного на міжнародній арені.
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19.07.2025 19:46 Ответить
Нормальний такий взвод, на Покровський напрямок! Проблем з транспортом, точно не буде...
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19.07.2025 19:44 Ответить
Чинарик и ко.
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19.07.2025 19:53 Ответить
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19.07.2025 20:50 Ответить
Уррря, можна на римсські канікули до вересня ! Справа зроблена потужно. З титанічними зусиллями. Ох же ці наші Титани !
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19.07.2025 21:17 Ответить
 
 