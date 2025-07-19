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Зеленський затвердив персональний склад РНБО, - указ

Зеленський затвердив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2025 опубліковано на сайті президента.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

  • Зеленський Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України.
  • Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України.
  • Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України.
  • Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України.
  • Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України.
  • Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
  • Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України.
  • Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор.
  • Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України.
  • Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України.
  • Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України.
  • Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою).
  • Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
  • Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України.
  • Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України.
  • Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України.
  • Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.
  • Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою).
  • Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
  • Федоров Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України.
  • Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України".

Також читайте: РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Зазначається, що цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, ексміністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24777) РНБО (2313)


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Топ коментарі
+7
Ну накінець, тепер потужно переможемо
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19.07.2025 18:25 Відповісти
+6
Половину цього списку можна викинути як мінімум, типу НАН хоч якось дотична до оборони...
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19.07.2025 18:34 Відповісти
+5
Затвердив указ-потужніше не буває.
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19.07.2025 18:33 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Ну накінець, тепер потужно переможемо
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19.07.2025 18:25 Відповісти
ПрепіЗЄдент України - єьана русня Володимир Земленський своїм указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
___________________________________
М'ясні закрома батьківщини.
ПрепіЗЄдент - нелігітімний.
Рада - обрана з порушенням закону.
Кабмін - незаконний.
Конституція - підтерлися кожною сторінкою.
Закони - ситуативні.
Мусора - мусора.
ТЦК - нквс.
Економіки - нема.
Міжнародні відносини - пройобані.
Населення - знищене.
Армія - конає.
Зє-здобули!
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19.07.2025 18:39 Відповісти
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19.07.2025 19:48 Відповісти
Затвердив указ-потужніше не буває.
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19.07.2025 18:33 Відповісти
Ну от знову...
ЗЕ знову ігнорує закони України
🍆🍆🍆🍆🍆
Цього разу постраждав Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

Персональний склад РНБО - це його члени (стаття 6 цього закону), а Ви пан преЗЕдент - не член, а голова (стаття 5).
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19.07.2025 19:12 Відповісти
Половину цього списку можна викинути як мінімум, типу НАН хоч якось дотична до оборони...
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19.07.2025 18:34 Відповісти
Тобто людей які вміють читати немає....
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19.07.2025 18:35 Відповісти
з офісу доносяться всім набридлі шуршання ліжок, бо там постійно тягають з одного кута в інший...
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19.07.2025 18:40 Відповісти
Чому Буданова немає?
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19.07.2025 18:41 Відповісти
Не сошлись характерами с елдаком, терки у них.
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19.07.2025 18:45 Відповісти
Хтось з них ризикує.
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19.07.2025 18:58 Відповісти
Безмозглой явно не хватает.
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19.07.2025 18:43 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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19.07.2025 18:44 Відповісти
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19.07.2025 18:55 Відповісти
Ну прямо під копірочку, як у Раші.
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19.07.2025 19:03 Відповісти
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496 який ти смішний, ЗЄлідор )))
На сьомий рік святий український нарід почав здогадуватися, шо якісь дивні відчуття в районі сраки, це мабуть секс. Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***. Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...
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19.07.2025 19:15 Відповісти
Пересування ліжок закінчено, ліжка пригвинчені до полу, шльондри "лягли і просють" (с)
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19.07.2025 19:18 Відповісти
Головне, щоб смотрящий від Деркача Галущенко в склад РНБО входив. Це надпотужно.
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19.07.2025 19:20 Відповісти
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19.07.2025 19:22 Відповісти
А зараз український оракул трішки інакше бачить роль віслюка в історії України. Різко позитивніше.
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19.07.2025 19:41 Відповісти
Він думку не змінив, а інколи пише, що згоден з деякими рішеннями Шашличного на міжнародній арені.
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19.07.2025 19:46 Відповісти
Нормальний такий взвод, на Покровський напрямок! Проблем з транспортом, точно не буде...
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19.07.2025 19:44 Відповісти
Чинарик и ко.
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19.07.2025 19:53 Відповісти
 
 