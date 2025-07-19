Зеленський затвердив персональний склад РНБО, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2025 опубліковано на сайті президента.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

Зеленський Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України.

Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України.

Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України.

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України.

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України.

Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.

Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України.

Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор.

Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України.

Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України.

Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України.

Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою).

Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України.

Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України.

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України.

Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою).

Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Федоров Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України.

Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України".

Також читайте: РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Зазначається, що цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, ексміністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.