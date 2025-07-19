Зеленський затвердив персональний склад РНБО, - указ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2025 опубліковано на сайті президента.
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:
- Зеленський Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України.
- Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України.
- Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України.
- Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України.
- Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України.
- Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
- Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України.
- Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор.
- Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України.
- Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України.
- Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України.
- Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою).
- Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
- Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України.
- Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України.
- Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України.
- Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.
- Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою).
- Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
- Федоров Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України.
- Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України".
Зазначається, що цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, ексміністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.
Топ коментарі
+7 vlad podolsky
показати весь коментар19.07.2025 18:25 Відповісти Посилання
+6 Serhii #597124
показати весь коментар19.07.2025 18:34 Відповісти Посилання
+5 Lemberg #565313
показати весь коментар19.07.2025 18:33 Відповісти Посилання
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М'ясні закрома батьківщини.
ПрепіЗЄдент - нелігітімний.
Рада - обрана з порушенням закону.
Кабмін - незаконний.
Конституція - підтерлися кожною сторінкою.
Закони - ситуативні.
Мусора - мусора.
ТЦК - нквс.
Економіки - нема.
Міжнародні відносини - пройобані.
Населення - знищене.
Армія - конає.
Зє-здобули!
ЗЕ знову ігнорує закони України
🍆🍆🍆🍆🍆
Цього разу постраждав Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
Персональний склад РНБО - це його члени (стаття 6 цього закону), а Ви пан преЗЕдент - не член, а голова (стаття 5).
На сьомий рік святий український нарід почав здогадуватися, шо якісь дивні відчуття в районі сраки, це мабуть секс. Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***. Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...