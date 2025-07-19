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Новини Склад РНБО
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Склад РНБО оновлено і вже готуються перші рішення, - Зеленський

Зеленський про РНБО

Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України вже готує перші рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - зазначив він.

Також Зеленський розповів, що готуються рішення для активізації економічних відносин.

"Проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок", - додав президент.

Також читайте: РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад РНБО.

Автор: 

Зеленський Володимир (24777) РНБО (2313)


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Топ коментарі
+17
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19.07.2025 21:14 Відповісти
+16
Весь шлях Зелі це анонси покращень в майбутньому. І ні одного звіту хоч по чомусь виконаному.
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19.07.2025 21:17 Відповісти
+12
Нарешті, ми врятовані, бо без зеленої РНБО всі міста і села блеззахисні. Боневтік Потужно-Брехливий всіма правдами і неправдами формує лояльні виключно до нього різні органи(структури) щось подібне, коли ранеше було РНБО, гепрокуратуру, суди, військово-цивільні адміністрації, уряд і парламент.
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19.07.2025 21:16 Відповісти
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19.07.2025 21:14 Відповісти
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19.07.2025 22:09 Відповісти
Это миссия президента. Так он себе представляет в своих оторванных от жизни снах
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19.07.2025 21:15 Відповісти
Нарешті, ми врятовані, бо без зеленої РНБО всі міста і села блеззахисні. Боневтік Потужно-Брехливий всіма правдами і неправдами формує лояльні виключно до нього різні органи(структури) щось подібне, коли ранеше було РНБО, гепрокуратуру, суди, військово-цивільні адміністрації, уряд і парламент.
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19.07.2025 21:16 Відповісти
припиніть ганебну бусифікацію!
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19.07.2025 21:16 Відповісти
Весь шлях Зелі це анонси покращень в майбутньому. І ні одного звіту хоч по чомусь виконаному.
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19.07.2025 21:17 Відповісти
Безтолковий ішак- ганьба для країни та її народу. На нари мудака обкуреного!
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19.07.2025 21:20 Відповісти
Соськіна поміняли на Моськіна?
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19.07.2025 21:24 Відповісти
Раджу йому і його потужним помічникам. Взяти зброю і сформувати батальйон Квартал. Це буде найкраще рішення РНБО за всю війну.
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19.07.2025 21:25 Відповісти
Знову нагинатимуть Порошенко?
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19.07.2025 21:38 Відповісти
Сподіваюся, рішення будуть потужні?
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19.07.2025 21:42 Відповісти
"Сподіваюся, рішення будуть потужні?"

как и прошлые
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19.07.2025 21:44 Відповісти
Твою країну щоденно атакують ударні БПЛА ,масштаб доходить до кількості більше 500шт. Якщо раніше ти запугував помстою та адекватною відповіддю.то тепер ти санкції вводиш. Твої санкції для них як зайцю стопсигнал.Де вироби на фоні котрих записував гундосі відосики?
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19.07.2025 21:46 Відповісти
(задумливо):
З ноги та по єпалу - дуже хароша штука...
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19.07.2025 22:08 Відповісти
Кацапський крот "козирь" в РНБО України.... Просто немає слів ...😡😡😡
Нас тупо знищують ...😡😡😡
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19.07.2025 22:12 Відповісти
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19.07.2025 22:15 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь
И.А.Крылов
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19.07.2025 22:16 Відповісти
 
 