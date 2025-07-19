Склад РНБО оновлено і вже готуються перші рішення, - Зеленський

Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України вже готує перші рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - зазначив він.

Також Зеленський розповів, що готуються рішення для активізації економічних відносин.

"Проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок", - додав президент.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад РНБО.