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Склад РНБО оновлено і вже готуються перші рішення, - Зеленський
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України вже готує перші рішення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - зазначив він.
Також Зеленський розповів, що готуються рішення для активізації економічних відносин.
"Проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив персональний склад РНБО.
Топ коментарі
+17 YU ST
показати весь коментар19.07.2025 21:14 Відповісти Посилання
+16 CrossFirenko
показати весь коментар19.07.2025 21:17 Відповісти Посилання
+12 Поділля16
показати весь коментар19.07.2025 21:16 Відповісти Посилання
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как и прошлые
З ноги та по єпалу - дуже хароша штука...
Нас тупо знищують ...😡😡😡
Всё в музыканты не годитесь
И.А.Крылов