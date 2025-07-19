Мы должны быстро реализовать договоренности с Трампом по ПВО и оружию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что есть договоренности с лидером США Дональдом Трампом, которые надо "реализовать так быстро, как только это возможно". Речь идет о договоренностях по ПВО и оружию.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сегодня, 19 июля, у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

"Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие - прежде всего, это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", - сказал президент.

Зеленский добавил, что украинские чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам.

"Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов", - сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в отечественное производство беспилотных летательных аппаратов.

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