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Новости ПВО Украины Индустрия дронов
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Мы должны быстро реализовать договоренности с Трампом по ПВО и оружию, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что есть договоренности с лидером США Дональдом Трампом, которые надо "реализовать так быстро, как только это возможно". Речь идет о договоренностях по ПВО и оружию.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сегодня, 19 июля, у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

"Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие - прежде всего, это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", - сказал президент.

Зеленский добавил, что украинские чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам.

"Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов", - сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в отечественное производство беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также: Украина и США обсуждают "мегасоглашение" о торговле оружием, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) оружие (10357) ПВО (2959) США (27538)


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Топ комментарии
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19.07.2025 21:57 Ответить
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Отака фігня, малята та інші цікаві казочки на ніч від діда Поноса.
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19.07.2025 22:07 Ответить
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19.07.2025 21:39 Ответить
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19.07.2025 21:39 Ответить
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19.07.2025 21:57 Ответить
Навіщо тобі зброя якщо ти хочеш припинення вогню і виконати стамбульські договорняки з русофашистами?
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19.07.2025 21:42 Ответить
В рижого є домовленості з НАТО та Європою. Ішак - не приший кобилі хвіст.
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19.07.2025 21:48 Ответить
Говорили-балакали, розійшлися та заплакали.
Спершу план допомоги Україні виглядав так: нібито США мали постачати Києву озброєння з власних запасів, а Німеччина планувала покривати витрати на передзамовлення.
Трамп думав чи не думав, але передумав.
Він заявив, що Пентагон не може віддати жодної одиниці своєї ППО, тому Європа повинна шукати у власних запасах системи, а у запасах Європи якраз дефіцит засобів ППО.
Нам дуже повезло з Мерцем в усіх сенсах, завдяки якому планується передати Україні ту ППО, яка спочатку була для Швейцарії. Але ця система ще будується, і на це може піти 6-8 місяців.
Дуже цікаво, що з тією старою системою Пєтріот, яку начебто нам обіцяв Ізраїль і відправив до Штатів на ремонт?
А як з цією черговою реалізацією?
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19.07.2025 23:03 Ответить
жаби - домовляки. домовились вони.шо там умеров, вже став пОслом?
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19.07.2025 22:00 Ответить
Маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом

Реалізуєш - матимеш!
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19.07.2025 22:05 Ответить
Отака фігня, малята та інші цікаві казочки на ніч від діда Поноса.
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19.07.2025 22:07 Ответить
ще один антиукраїнський "зеленоосінізатор" .котрому ЦРУ вказували на початку війни ,яких рашистських агентів .на чолі з "козирним" потрібно терміново прибрати із влади в Україні і котрі до нині тримають "зе" за "фаберже" "оманським компроматом" і дальше сидячи при владі .виконуючи антиукраїнські дії...
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19.07.2025 22:22 Ответить
зважаючи на те, що Германія здатна поставити нам 1 (один) комплекс лише через декілька місяців, а інші тихесенько так відповзли в сторону - то це дійсно "на піку можливостей"...
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19.07.2025 22:27 Ответить
Санич молодець! Чітко і зрозуміло, що у нього є новий план перемоги, або стійкості, можливо кілька безпекових угод
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19.07.2025 22:35 Ответить
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19.07.2025 22:43 Ответить
Тоді Байден заважав і був поганий премєр шмигаль
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20.07.2025 00:15 Ответить
"Потужний план незламності"...
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19.07.2025 22:54 Ответить
Той хто реально вірив, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі та називав Україну повією, стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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19.07.2025 22:52 Ответить
Реалізатор херов!!! Реалізовував, реалізовував та не виреалізував
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19.07.2025 23:15 Ответить
 
 