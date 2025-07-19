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Новини ППО України Індустрія дронів
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Маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом щодо ППО і зброї, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що є домовленості із лідером США Дональдом Трампом, які треба "реалізувати так швидко, як тільки це можливо". Йдеться про домовленості щодо ППО та зброї.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що сьогодні, 19 липня, в нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати –реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", - сказав президент.

Зеленський додав, що українські урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах.

"Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів", - сказав глава держави.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у вітчизняне виробництво безпілотних літальних апаратів.

Читайте також: Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24777) зброя (7640) ППО (3403) США (23845)


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19.07.2025 21:39 Відповісти
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19.07.2025 21:57 Відповісти
Навіщо тобі зброя якщо ти хочеш припинення вогню і виконати стамбульські договорняки з русофашистами?
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19.07.2025 21:42 Відповісти
В рижого є домовленості з НАТО та Європою. Ішак - не приший кобилі хвіст.
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19.07.2025 21:48 Відповісти
жаби - домовляки. домовились вони.шо там умеров, вже став пОслом?
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19.07.2025 22:00 Відповісти
Маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом

Реалізуєш - матимеш!
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19.07.2025 22:05 Відповісти
Отака фігня, малята та інші цікаві казочки на ніч від діда Поноса.
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19.07.2025 22:07 Відповісти
 
 