Маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом щодо ППО і зброї, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що є домовленості із лідером США Дональдом Трампом, які треба "реалізувати так швидко, як тільки це можливо". Йдеться про домовленості щодо ППО та зброї.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що сьогодні, 19 липня, в нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати –реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", - сказав президент.

Зеленський додав, що українські урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах.

"Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів", - сказав глава держави.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у вітчизняне виробництво безпілотних літальних апаратів.

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