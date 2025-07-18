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Новини Індустрія дронів
1 012 22

Україна та США хочуть підписати "угоду про безпілотники", - Свириденко

Свириденко

Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у вітчизняне виробництво безпілотних літальних апаратів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 18 липня, виступаючи перед журналістами разом з кількома іншими новими міністрами в Києві, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Свриденко, ця угода призведе до того, що США - найбільший військовий союзник України у війні з Росією, придбають українські безпілотники.

"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", - сказала глава Кабміну.

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Вона додала, що політичне рішення про угоду було прийнято президентом Володимиром Зеленським і очільником США Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки хочуть купувати українські безпілотники.

Читайте також: Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Автор: 

виробництво (1692) угода (690) США (23834) Свириденко Юлія (372) дрони (5127)


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Топ коментарі
+8
Ми їм технології та досвід, вони нам - собачий пеніс. Це чудова угода (R).
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18.07.2025 19:53 Відповісти
+3
...трампівський!
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18.07.2025 19:59 Відповісти
+3
Ніхто нічого не бажає!
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18.07.2025 20:01 Відповісти
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США вложат деньги в производство а потом еще и купят. Не та бизнес-модель, которую Трамп любит. Но все збс.
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18.07.2025 19:50 Відповісти
При Байдені США кріпко вложилось в українські БПЛА, нєфтянку виносили якраз ними. Потім трампуша з ілоною перекрили фінансування...
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18.07.2025 20:05 Відповісти
Ми їм технології та досвід, вони нам - собачий пеніс. Це чудова угода (R).
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18.07.2025 19:53 Відповісти
...трампівський!
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18.07.2025 19:59 Відповісти
За словами Свриденко, ця угода призведе до того, що США - найбільший військовий союзник України у війні з Росією, придбають українські безпілотники. "зелені вороги України " в часі війни збираються озброювати армію США а не армію України.
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18.07.2025 19:59 Відповісти
А навіщо Україні дорогі безпілотники? У нас тут по вулицях бігають безкоштовні герої, їх головне запхнути в окоп і буде не гірше і головне дешевше за дрона!
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18.07.2025 20:30 Відповісти
Ніхто нічого не бажає!
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18.07.2025 20:01 Відповісти
Нічого собі, Україна буде експортувати зброю до США? Хто б міг подумати про таке 30 років назад, все стало догори дригом)
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18.07.2025 20:01 Відповісти
Там уже зліпили копію шахіда. Хехсет в екстазі...
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18.07.2025 20:02 Відповісти
Забагато йдемо на поступки нічого не отримуючи. Страшнувато…
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18.07.2025 20:07 Відповісти
ККРАЇНЦІ , кому ми вірим ГЕЯМ?
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18.07.2025 20:09 Відповісти
хочемо але не можемо??
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18.07.2025 20:13 Відповісти
То у нас уже надлишок безпілотників?Волонтерам можна зупиняти збори?Чи не будуть волонтери ті ж безпілотники закупляти на донати?
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18.07.2025 20:14 Відповісти
Час їх уже давно вийшов, усіх на ю-х !!
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18.07.2025 20:16 Відповісти
Я не могу понять, а у Украины есть лишние беспилотники?
Ну я понимаю, поделиться технологиями производства дешёвых, но эффективных беспилотников. Но не представляю, чтоб Британия продавала свои самолёты Америке в 1940.
Это либо популизм, либо подковерная игра.
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18.07.2025 20:18 Відповісти
Приватні виробники не завантажені на 100%. Чому - питання вже до держави. Але за наявності "зайвих" грошей завжди можна масштабуватися, і віддавати частину продукції на експорт. Нормальна схема, в яку я чомусь не вірю. Бо США вміють виробляти дрони топ-рівня і без нас.
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18.07.2025 20:43 Відповісти
Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", - сказала глава Кабміну. Джерело: https://censor.net/ua/n3564068 Нехрена себе . Зеля будет ПРОДАВАТЬ в США БОЛЬШИЕ партии . БПЛА , а мы все будем сбрасыватся на дроны для ЗСУ ? Вы что там совсем ох..ли ? Может эти дроны НЕ стоит продавть в США , а стоит отдать в ЗСУ ? Конченные зелёные тридварасты и тут собираются спиз..ть.
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18.07.2025 20:25 Відповісти
може щось колись і буде,- робити заяви дуже безглуздо
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18.07.2025 20:36 Відповісти
США вкладуть гроші, щоб не створювати в себе робочі місця, у чужу економіку. А потім будуть ці дрони через весь світ тягнути собі на базу, наплював на логічичні витрати. Бо це настільки високотехнологічний пристрій, зібраний із запчастин з Алі, що окрім як в Україні його ніде не зробиш. Вірю. Потужно.
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18.07.2025 20:42 Відповісти
Больше хороших зелёных долларов в производство дронов, больше дохлых кацапов будут валяцца в посадках на фронте!
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18.07.2025 20:54 Відповісти
Якщо всі укладені "zедовбойобом" угоди скласти в одну кіпу , а потім те кинути в море - о це булькнуло б
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18.07.2025 21:42 Відповісти
 
 