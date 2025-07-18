Україна та США хочуть підписати "угоду про безпілотники", - Свириденко

Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у вітчизняне виробництво безпілотних літальних апаратів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 18 липня, виступаючи перед журналістами разом з кількома іншими новими міністрами в Києві, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Свриденко, ця угода призведе до того, що США - найбільший військовий союзник України у війні з Росією, придбають українські безпілотники.

"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", - сказала глава Кабміну.

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Вона додала, що політичне рішення про угоду було прийнято президентом Володимиром Зеленським і очільником США Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки хочуть купувати українські безпілотники.

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