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Новости Индустрия дронов
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Украина и США хотят подписать "соглашение о беспилотниках", - Свириденко

Свириденко

Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в отечественное производство беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 18 июля, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Свриденко, это соглашение приведет к тому, что США - крупнейший военный союзник Украины в войне с Россией - приобретут украинские беспилотники.

"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть, мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", - сказала глава Кабмина.

Читайте также: Большинство поражений на передовой в Украине наносятся дронами, - Reuters

Она добавила, что политическое решение о сделке было принято президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.

Читайте также: Украина и США обсуждают "мегасоглашение" о торговле оружием, - Зеленский

Автор: 

производство (504) соглашение (1357) США (27527) Свириденко Юлия (161) дроны (4310)


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Топ комментарии
+7
Ми їм технології та досвід, вони нам - собачий пеніс. Це чудова угода (R).
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18.07.2025 19:53 Ответить
+3
...трампівський!
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18.07.2025 19:59 Ответить
+3
Ніхто нічого не бажає!
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18.07.2025 20:01 Ответить
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США вложат деньги в производство а потом еще и купят. Не та бизнес-модель, которую Трамп любит. Но все збс.
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18.07.2025 19:50 Ответить
При Байдені США кріпко вложилось в українські БПЛА, нєфтянку виносили якраз ними. Потім трампуша з ілоною перекрили фінансування...
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18.07.2025 20:05 Ответить
Ми їм технології та досвід, вони нам - собачий пеніс. Це чудова угода (R).
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18.07.2025 19:53 Ответить
...трампівський!
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18.07.2025 19:59 Ответить
За словами Свриденко, ця угода призведе до того, що США - найбільший військовий союзник України у війні з Росією, придбають українські безпілотники. "зелені вороги України " в часі війни збираються озброювати армію США а не армію України.
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18.07.2025 19:59 Ответить
А навіщо Україні дорогі безпілотники? У нас тут по вулицях бігають безкоштовні герої, їх головне запхнути в окоп і буде не гірше і головне дешевше за дрона!
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18.07.2025 20:30 Ответить
Ніхто нічого не бажає!
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18.07.2025 20:01 Ответить
Нічого собі, Україна буде експортувати зброю до США? Хто б міг подумати про таке 30 років назад, все стало догори дригом)
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18.07.2025 20:01 Ответить
Там уже зліпили копію шахіда. Хехсет в екстазі...
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18.07.2025 20:02 Ответить
Забагато йдемо на поступки нічого не отримуючи. Страшнувато…
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18.07.2025 20:07 Ответить
ККРАЇНЦІ , кому ми вірим ГЕЯМ?
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18.07.2025 20:09 Ответить
хочемо але не можемо??
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18.07.2025 20:13 Ответить
То у нас уже надлишок безпілотників?Волонтерам можна зупиняти збори?Чи не будуть волонтери ті ж безпілотники закупляти на донати?
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18.07.2025 20:14 Ответить
Час їх уже давно вийшов, усіх на ю-х !!
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18.07.2025 20:16 Ответить
Я не могу понять, а у Украины есть лишние беспилотники?
Ну я понимаю, поделиться технологиями производства дешёвых, но эффективных беспилотников. Но не представляю, чтоб Британия продавала свои самолёты Америке в 1940.
Это либо популизм, либо подковерная игра.
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18.07.2025 20:18 Ответить
Приватні виробники не завантажені на 100%. Чому - питання вже до держави. Але за наявності "зайвих" грошей завжди можна масштабуватися, і віддавати частину продукції на експорт. Нормальна схема, в яку я чомусь не вірю. Бо США вміють виробляти дрони топ-рівня і без нас.
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18.07.2025 20:43 Ответить
Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", - сказала глава Кабміну. Джерело: https://censor.net/ua/n3564068 Нехрена себе . Зеля будет ПРОДАВАТЬ в США БОЛЬШИЕ партии . БПЛА , а мы все будем сбрасыватся на дроны для ЗСУ ? Вы что там совсем ох..ли ? Может эти дроны НЕ стоит продавть в США , а стоит отдать в ЗСУ ? Конченные зелёные тридварасты и тут собираются спиз..ть.
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18.07.2025 20:25 Ответить
може щось колись і буде,- робити заяви дуже безглуздо
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18.07.2025 20:36 Ответить
США вкладуть гроші, щоб не створювати в себе робочі місця, у чужу економіку. А потім будуть ці дрони через весь світ тягнути собі на базу, наплював на логічичні витрати. Бо це настільки високотехнологічний пристрій, зібраний із запчастин з Алі, що окрім як в Україні його ніде не зробиш. Вірю. Потужно.
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18.07.2025 20:42 Ответить
Больше хороших зелёных долларов в производство дронов, больше дохлых кацапов будут валяцца в посадках на фронте!
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18.07.2025 20:54 Ответить
 
 