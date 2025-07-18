Украина и США хотят подписать "соглашение о беспилотниках", - Свириденко
Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в отечественное производство беспилотных летательных аппаратов.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 18 июля, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Свриденко, это соглашение приведет к тому, что США - крупнейший военный союзник Украины в войне с Россией - приобретут украинские беспилотники.
"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть, мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", - сказала глава Кабмина.
Она добавила, что политическое решение о сделке было принято президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.
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Ну я понимаю, поделиться технологиями производства дешёвых, но эффективных беспилотников. Но не представляю, чтоб Британия продавала свои самолёты Америке в 1940.
Это либо популизм, либо подковерная игра.
US fresh guacamole Я сподіваюсь що Келлог скаже Трампу щось на кшалт "містер Президент, у українців дрони дешеві як гуано на Науру. Давайте махнемось на старі томагавки, кожному нашому морпіху по десятку дронів, і протестуємо на хуситах. Це може бути хороший бізнес."