Украина и США хотят подписать "соглашение о беспилотниках", - Свириденко

Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в отечественное производство беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 18 июля, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Свриденко, это соглашение приведет к тому, что США - крупнейший военный союзник Украины в войне с Россией - приобретут украинские беспилотники.

"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть, мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", - сказала глава Кабмина.

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Она добавила, что политическое решение о сделке было принято президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.

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