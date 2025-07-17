Большинство поражений на передовой в Украине наносятся дронами, - Reuters

На передовой в Украине использование БПЛА для поражений вражеских целей преобладает использование артиллерии.

Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на изменения в ведении войны, войска РФ сохраняют преимущество и медленно, но все же продвигаются в Украине. Россия, которая в начале полномасштабного вторжения отставала в сфере БПЛА, сейчас догоняет Украину, отмечает автор материала.

Военные аналитики утверждают, что Россия производит дроны внутри страны со скоростью миллионы в год.

Источники Reuters, опрошенные до объявления Трампа о передаче оружия Украине, считают, что Силы обороны Украины смогут продолжать борьбу и сопротивляться России, даже если США больше не будут предоставлять оружие.

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"Многие упоминали о преимуществе дронов, которое, в определенной степени, выровняло ситуацию и сделало Украину более самодостаточной, а также указывал на рост военных поставок от европейских союзников", - пишет издание.

"Мы можем продержаться месяцами. В 2023 или 2024 году было бы гораздо хуже - речь шла бы о днях или неделях", - сказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Польский военный эксперт Конрад Музыка заявил, что несмотря на то, что дроны изменили поле боя, не стоит забывать об артиллерии и минометах.

"Чтобы нанести такой же вред, который наносит артиллерийский снаряд, нужно запустить десятки дронов. Дроны могут в определенной степени заполнить пробелы и дать немного передышки, но они не заменят артиллерию", - пояснил он.

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Командир взвода, эвакуированный с фронта, 35-летний Иван с позывным "Атом", сказал, что солдаты с обеих сторон теперь считают БПЛА самой большой угрозой для жизни - вместо гранат, мин и вражеских солдат, которые были главной опасностью в начале войны.

Медицинский работник, которая была с ним в автобусе, 34-летняя Ольга Козум, подтвердила: большинство ран, которые она и ее коллеги лечат, нанесены дронами.

"Согласно внутренним украинским оценкам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в 2024 году на беспилотники приходилось 69% ударов по российским войскам и 75% ударов по транспортным средствам и технике. По тем же оценкам, около 18% ударов по российской пехоте и 15% ударов по транспортным средствам и технике было нанесено артиллерией, и еще меньше минометами", - говорится в материале.

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