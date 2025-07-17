Більшість уражень на передовій в Україні завдаються дронами, - Reuters

На передовій в Україні використання БпЛА для уражень ворожих цілей переважає використання артилерії.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Попри зміни у веденні війни, війська РФ зберігають перевагу та повільно, але все ж просуваються в Україні. Росія, яка на початку повномасштабного вторгнення відставала у сфері БпЛА, зараз наздоганяє Україну, зазначає автор матеріалу.

Військові аналітики стверджують, що Росія виготовляє дрони всередині країни зі швидкістю мільйони на рік.

Джерела Reuters, опитані до оголошення Трампа про передачу зброї Україні, вважають, що Сили оборони України зможуть продовжувати боротьбу та чинити опір Росії, навіть якщо США більше не надаватимуть зброю.

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"Багато хто згадував про перевагу дронів, яка певною мірою вирівняла ситуацію та зробила Україну більш самодостатньою, а також вказував на зростання військових поставок від європейських союзників", - пише видання.

"Ми можемо протриматися місяцями. У 2023 чи 2024 році було б набагато гірше - йшлося б про дні чи тижні", - сказав радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Польський військовий експерт Конрад Музика заявив, що попри те, що дрони змінили поле бою, не варто забувати про артилерію та міномети.

"Щоб завдати такої ж шкоди, яку завдає артилерійський снаряд, потрібно запустити десятки дронів. Дрони можуть певною мірою заповнити прогалини і дати трохи перепочинку, але вони не замінять артилерію", - пояснив він.

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Командир взводу, евакуйований з фронту, 35-річний Іван із позивним "Атом", сказав, що солдати з обох сторін тепер вважають БПЛА найбільшою загрозою для життя - замість гранат, мін та ворожих солдатів, які були головною небезпекою на початку війни.

Медична працівниця, яка була з ним в автобусі, 34-річна Ольга Козум, підтвердила: більшість ран, які вона та її колеги лікують, завдані дронами.

"Згідно з внутрішніми українськими оцінками, з якими ознайомилося агентство Reuters, у 2024 році на безпілотники припадало 69% ударів по російських військах та 75% ударів по транспортних засобах та техніці. За тими ж оцінками, близько 18% ударів по російській піхоті та 15% ударів по транспортних засобах та техніці було завдано артилерією, і ще менше мінометами", - йдеться в матеріалі.

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