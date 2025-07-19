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Новости Безопасность Европы Оборонительные расходы НАТО
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НАТО должно следовать инновациям Украины, - верховный главнокомандующий Альянса в Европе Гринкевич

Гринкевич

Страны НАТО могут учиться у Украины, которая с начала полномасштабного вторжения России активно внедряет инновации для оборонительных операций.

Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич во время симпозиума LANDEURO-2025 в немецком Висбадене, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гринкевича, война заставляет быстро искать и внедрять новые технологии - в отличие от мирного времени, когда развитие техники длится годами, украинские военные и промышленность создают решения за считанные дни.

"Мы должны найти механизмы в наших армиях, чтобы поддерживать темп инноваций, как это делают украинцы", - сказал главнокомандующий НАТО в Европе.

Он призвал оборонную промышленность в США и Европе активизироваться для того, чтобы удовлетворять потребности Альянса. Военный отметил, что союзники должны четко формулировать требования к технике и ускорить процессы закупок.

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"Мы не можем ждать - нам нужны реальные возможности, которые должны попадать в армии, ВВС и ВМС как можно скорее",- сказал он.

По его словам, для этого оборонная промышленность обеих сторон Атлантики должна работать как единая, без выбора между инвестициями в США или Европу.

Кроме этого, Гринкевич напомнил, что в июне этого года союзники НАТО договорились выделять на оборону по 5% ВВП. Такой шаг топ-генерал назвал "историческим достижением", которое подкрепляет политическую волю к укреплению общей безопасности.

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Автор: 

НАТО (10219) инновации (55) Гринкевич Алексус (6)


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Інновації впроваджуйте вже завтра.
А сьогодні активно звільняйте нам свої склади від старої зброї-то не прийдеться й з інноваціями спішити.
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19.07.2025 22:32 Ответить
Україна для НАТО - тільки як буферна зона, поле бою, на якому можна подивитись, як велика радянська армія воює з маленькою радянською армією. Чомусь повчитись... Ну і як зона утилізації застарілої зброї.... Все! Більше ми ніяк не цікаві. Ху..ло теж чудово знає, що момент раздраю у Європі пройшов, тепер його можуть стерти у дрібний попіл, але за неєвропейську територію його ніхто не буде чипати. Тому й продовжує наступ. Ось що за 50 днів захопить - те й залишиться в нього....
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19.07.2025 23:03 Ответить
подскажу некоторые инновации: "миллион дронов в год", "4 млн дронов в год", "мы можем 10 млн дронов в год, но нужны деньги"
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19.07.2025 23:10 Ответить
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19.07.2025 23:13 Ответить
 
 