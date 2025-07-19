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Новини Безпека Європи Оборонні витрати НАТО
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НАТО має наслідувати інновації України, - верховний головнокомандувач Альянсу в Європі Гринкевич

Гринкевич

Країни НАТО можуть вчитися у України, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії активно впроваджує інновації для оборонних операцій.

Про це заявив верховний головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич під час симпозіуму LANDEURO-2025 у німецькому Вісбадені, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гринкевича, війна змушує швидко шукати та впроваджувати нові технології - на відміну від мирного часу, коли розвиток техніки триває роками, українські військові та промисловість створюють рішення за лічені дні.

"Ми маємо знайти механізми в наших арміях, щоб підтримувати темп інновацій, як це роблять українці", - сказав головнокомандувач НАТО в Європі.

Він закликав оборонну промисловість у США та Європі активізуватися заля того, аби задовольняти потреби Альянсу. Військовий зазначив, що союзники мають чітко формулювати вимоги до техніки і прискорити процеси закупівель.

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"Ми не можемо чекати - нам потрібні реальні можливості, які мають потрапляти до армій, ВПС та ВМС якомога швидше",- сказав він.

За його словами, для цього оборонна промисловість обох сторін Атлантики має працювати як єдина, без вибору між інвестиціями у США чи Європу.

Окрім цього, Гринкевич нагадав, що у червні цього року союзники НАТО домовилися виділяти на оборону по 5% ВВП. Такий крок топгенерал назвав "історичним досягненням", яке підкріплює політичну волю до зміцнення спільної безпеки.

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Автор: 

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Інновації впроваджуйте вже завтра.
А сьогодні активно звільняйте нам свої склади від старої зброї-то не прийдеться й з інноваціями спішити.
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19.07.2025 22:32 Відповісти
Україна для НАТО - тільки як буферна зона, поле бою, на якому можна подивитись, як велика радянська армія воює з маленькою радянською армією. Чомусь повчитись... Ну і як зона утилізації застарілої зброї.... Все! Більше ми ніяк не цікаві. Ху..ло теж чудово знає, що момент раздраю у Європі пройшов, тепер його можуть стерти у дрібний попіл, але за неєвропейську територію його ніхто не буде чипати. Тому й продовжує наступ. Ось що за 50 днів захопить - те й залишиться в нього....
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19.07.2025 23:03 Відповісти
подскажу некоторые инновации: "миллион дронов в год", "4 млн дронов в год", "мы можем 10 млн дронов в год, но нужны деньги"
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19.07.2025 23:10 Відповісти
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19.07.2025 23:13 Відповісти
 
 