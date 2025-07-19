НАТО має наслідувати інновації України, - верховний головнокомандувач Альянсу в Європі Гринкевич

Країни НАТО можуть вчитися у України, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії активно впроваджує інновації для оборонних операцій.

Про це заявив верховний головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич під час симпозіуму LANDEURO-2025 у німецькому Вісбадені, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гринкевича, війна змушує швидко шукати та впроваджувати нові технології - на відміну від мирного часу, коли розвиток техніки триває роками, українські військові та промисловість створюють рішення за лічені дні.

"Ми маємо знайти механізми в наших арміях, щоб підтримувати темп інновацій, як це роблять українці", - сказав головнокомандувач НАТО в Європі.

Він закликав оборонну промисловість у США та Європі активізуватися заля того, аби задовольняти потреби Альянсу. Військовий зазначив, що союзники мають чітко формулювати вимоги до техніки і прискорити процеси закупівель.

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"Ми не можемо чекати - нам потрібні реальні можливості, які мають потрапляти до армій, ВПС та ВМС якомога швидше",- сказав він.

За його словами, для цього оборонна промисловість обох сторін Атлантики має працювати як єдина, без вибору між інвестиціями у США чи Європу.

Окрім цього, Гринкевич нагадав, що у червні цього року союзники НАТО домовилися виділяти на оборону по 5% ВВП. Такий крок топгенерал назвав "історичним досягненням", яке підкріплює політичну волю до зміцнення спільної безпеки.

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