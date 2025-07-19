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Новости Атаки беспилотников
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Генерал Бундесвера Фройдинг призвал усилить ПВО Украины: РФ готовится запускать до 2000 дронов одновременно

Фройдинг о дронных атаках РФ

Украина нуждается в повышении эффективности противовоздушной обороны, поскольку Россия постоянно увеличивает количество дронов, которые запускает по украинским городам и селам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе Бундесвера Nachgefragt.

Так, он отметил, что сейчас Россия запускает около 700 дронов по Украине каждые три-четыре дня, но рассчитывает запускать 2000 БПЛА одновременно.

По словам Фройдинга, для осуществления своих планов Россия продолжает наращивать производственные мощности. Цель массированных атак, с использованием дронов и ракет, - вызвать у общества усталость от войны.

Также читайте: Россия способна увеличивать количество "шахедов" и имеет ресурсы для этого, - Игнат

В то же время он отметил, что такой подход не всегда был успешным в истории войн.

Немецкий генерал отметил, что бороться с российскими "шахедами" с помощью ракет Patriot бессмысленно. Он привел в пример, что один "шахед" стоит 30 000 - 50 000 евро, тогда как одна ракета Patriot оценивается в около 5 млн евро.

"Нам необходимо рассмотреть возможность принятия разумных контрмер, стоимостью от 2000 до 4000 евро каждая", - сказал Фройдинг.

Также читайте: Надо готовиться, что россияне будут пытаться залетать на FPV вплоть до пригорода Киева, - Фирсов

Еще один вариант укрепления украинской ПВО - это заблаговременные действия, то есть дальнобойные удары по российским самолетам, аэродромам и объектам оборонного производства.

Автор: 

Германия (7161) ПВО (2959) россия (96633)


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Топ комментарии
+7
Ще один варіант зміцнення української ППО - це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.

Це самий дієвий варіант. Але ж ваші політики, не дають ракети...
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19.07.2025 23:23 Ответить
+7
Чому в х**ла з санкціями 1000 дронив в день 100 ракет, добровольців тьма а в зелупи з сотнями млрд подачок нічого не виходить
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19.07.2025 23:27 Ответить
+4
Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково.
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19.07.2025 23:29 Ответить
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Ще один варіант зміцнення української ППО - це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.

Це самий дієвий варіант. Але ж ваші політики, не дають ракети...
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19.07.2025 23:23 Ответить
"Але ж ваші політики, не дають ракети"

снова кто-то виноват, кроме потужных менеджеров
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19.07.2025 23:29 Ответить
Скільки тисяч ракет мало вже бути в Україні на цей час?
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19.07.2025 23:35 Ответить
"Скільки тисяч ракет мало вже бути в Україні на цей час?"

неважно, дело же не в количестве, а в качестве их использования
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19.07.2025 23:38 Ответить
Німецький генерал зауважив, що боротися з російськими "шахедами" за допомогою ракет Patriot безглуздо Джерело: https://censor.net/ua/n3564221
- а навіщо він це сказав ? Хто збирається боротися з шахедами за допомогою петріотів ?
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19.07.2025 23:25 Ответить
Німецький генерал явно мішки не тягає.
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20.07.2025 00:20 Ответить
тому що наші якось похизувались петріотом з відмітками збиття в тому числі шахедів.
що краще збити шахед ракетою в 1 лям чи пропустити шахед і хай він знищить пускову чи радар ?
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20.07.2025 00:32 Ответить
Чому в х**ла з санкціями 1000 дронив в день 100 ракет, добровольців тьма а в зелупи з сотнями млрд подачок нічого не виходить
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19.07.2025 23:27 Ответить
Бо зелупа - наймудріший і найчесніший лідор **********. І наймодніший
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19.07.2025 23:32 Ответить
тому що в нього купа бабла на продажі нафти та газу, і нормальні союзники. Навіть війська прислали
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19.07.2025 23:38 Ответить
Тому що ***** поставив всю Сосію на військові рейки, а в Україні всі працювати не хочуть, воювати не хочуть а тільки верещать щоб Зе відкрив кордони і дав всім втікти
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19.07.2025 23:41 Ответить
Які там військові рейки, рядових кацапив війна не зачіпає, вона для них як футбол по телевізору.
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19.07.2025 23:56 Ответить
Все вірно, це кляті ухилянти винні, що Україна не перейшла на військові рейки, це сами вони повинні в гаражах та кухнях збирати зброю, об"єднуватися та збивати шахеди і ракети, донатити на ЗСУ , сплачувати податки, підтримувати економіку та головне, бути готовими в будь-яку мить піти захищати десь посадку у власноруч викопаних окопах і з купленою за власний рахунок зброєю.
Зе звісно не винен, що йому дістався такий "несвідомий" і не патріотичний в більшості народ.
А найбільш нахабні, ще й вимагають щоб влада дотримувалася законів та Конституції, відкрила кордони , щоб мирні люди могли врятуватися з цього пекла, вимагають справедливості під час мобілізації , гідних умов служби та оплати .

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20.07.2025 00:17 Ответить
Найкраща протидія тисячам "Шахедів" - удар "Томагавком" по заводу.

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19.07.2025 23:28 Ответить
Таурус теж підійде.

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19.07.2025 23:32 Ответить
Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково.
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19.07.2025 23:29 Ответить
"Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково"

ну, потужные зе-менеджеры всегда так работают, даже лучше
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19.07.2025 23:31 Ответить
яке ппо проти 2000 дронів? маячня. Треба бити по виробництву!!
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19.07.2025 23:39 Ответить
Як московіта запарєбрікавага, пердолить від ФРН!! Суцільна діарея!!
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19.07.2025 23:55 Ответить
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ, за безкоштовну допомогу Україні та Українцям, в супереч, шашликам на асфальті, аброхамії і зеленського з Оманськими!
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19.07.2025 23:53 Ответить
Гепардов дай! Это сила!
Шахед летит, пулеметы тра-та, трата-та, и слышно очередь от Гепарда 3 шт.
У Гепарда снаряды с дистанционным подрывом. Взрывы в воздухе и БУМ!! Шахед, до свидания
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20.07.2025 00:16 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gepard_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
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20.07.2025 00:18 Ответить
Це тупик, Фройдінг. Давай краще ракети, щоб знищувати виробництво.
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20.07.2025 00:18 Ответить
 
 