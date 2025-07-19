Генерал Бундесвера Фройдинг призвал усилить ПВО Украины: РФ готовится запускать до 2000 дронов одновременно
Украина нуждается в повышении эффективности противовоздушной обороны, поскольку Россия постоянно увеличивает количество дронов, которые запускает по украинским городам и селам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе Бундесвера Nachgefragt.
Так, он отметил, что сейчас Россия запускает около 700 дронов по Украине каждые три-четыре дня, но рассчитывает запускать 2000 БПЛА одновременно.
По словам Фройдинга, для осуществления своих планов Россия продолжает наращивать производственные мощности. Цель массированных атак, с использованием дронов и ракет, - вызвать у общества усталость от войны.
В то же время он отметил, что такой подход не всегда был успешным в истории войн.
Немецкий генерал отметил, что бороться с российскими "шахедами" с помощью ракет Patriot бессмысленно. Он привел в пример, что один "шахед" стоит 30 000 - 50 000 евро, тогда как одна ракета Patriot оценивается в около 5 млн евро.
"Нам необходимо рассмотреть возможность принятия разумных контрмер, стоимостью от 2000 до 4000 евро каждая", - сказал Фройдинг.
Еще один вариант укрепления украинской ПВО - это заблаговременные действия, то есть дальнобойные удары по российским самолетам, аэродромам и объектам оборонного производства.
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Це самий дієвий варіант. Але ж ваші політики, не дають ракети...
снова кто-то виноват, кроме потужных менеджеров
неважно, дело же не в количестве, а в качестве их использования
- а навіщо він це сказав ? Хто збирається боротися з шахедами за допомогою петріотів ?
що краще збити шахед ракетою в 1 лям чи пропустити шахед і хай він знищить пускову чи радар ?
Зе звісно не винен, що йому дістався такий "несвідомий" і не патріотичний в більшості народ.
А найбільш нахабні, ще й вимагають щоб влада дотримувалася законів та Конституції, відкрила кордони , щоб мирні люди могли врятуватися з цього пекла, вимагають справедливості під час мобілізації , гідних умов служби та оплати .
ну, потужные зе-менеджеры всегда так работают, даже лучше
Шахед летит, пулеметы тра-та, трата-та, и слышно очередь от Гепарда 3 шт.
У Гепарда снаряды с дистанционным подрывом. Взрывы в воздухе и БУМ!! Шахед, до свидания