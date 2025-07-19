Генерал Бундесверу Фройдінг закликав посилювати ППО України: РФ готується запускати до 2000 дронів одночасно

Україна потребує підвищення ефективності протиповітряної оборони, оскільки Росія постійно збільшує кількість дронів, які запускає по українських містах та селах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі Бундесверу Nachgefragt.

Так, він зауважив, що нині Росія запускає близько 700 дронів по Україні кожні три-чотири дні, але розраховує запускати 2000 БпЛА одночасно.

За словами Фройдінга, для здійснення своїх планів Росія продовжує нарощувати виробничі потужності. Мета масованих атак, з використанням дронів і ракет, – викликати у суспільства втому від війни.

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Водночас він зауважив, що такий підхід не завжди був успішним в історії воєн.

Німецький генерал зауважив, що боротися з російськими "шахедами" за допомогою ракет Patriot безглуздо. Він навів як приклад, що один "шахед" коштує 30 000 – 50 000 євро, тоді як одна ракета Patriot оцінюється в близько 5 млн євро.

"Нам необхідно розглянути можливість ухвалення розумних контрзаходів, вартістю від 2000 до 4000 євро кожен", – сказав Фройдінг.

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Ще один варіант зміцнення української ППО – це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.