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Новини Атаки безпілотників
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Генерал Бундесверу Фройдінг закликав посилювати ППО України: РФ готується запускати до 2000 дронів одночасно

Фройдінг про дронові атаки РФ

Україна потребує підвищення ефективності протиповітряної оборони, оскільки Росія постійно збільшує кількість дронів, які запускає по українських містах та селах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі Бундесверу Nachgefragt.

Так, він зауважив, що нині Росія запускає близько 700 дронів по Україні кожні три-чотири дні, але розраховує запускати 2000 БпЛА одночасно.

За словами Фройдінга, для здійснення своїх планів Росія продовжує нарощувати виробничі потужності. Мета масованих атак, з використанням дронів і ракет, – викликати у суспільства втому від війни.

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Водночас він зауважив, що такий підхід не завжди був успішним в історії воєн.

Німецький генерал зауважив, що боротися з російськими "шахедами" за допомогою ракет Patriot безглуздо. Він навів як приклад, що один "шахед" коштує 30 000 – 50 000 євро, тоді як одна ракета Patriot оцінюється в близько 5 млн євро.

"Нам необхідно розглянути можливість ухвалення розумних контрзаходів, вартістю від 2000 до 4000 євро кожен", – сказав Фройдінг.

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Ще один варіант зміцнення української ППО – це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.

Автор: 

Німеччина (7588) ППО (3403) росія (66777)


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Топ коментарі
+5
Ще один варіант зміцнення української ППО - це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.

Це самий дієвий варіант. Але ж ваші політики, не дають ракети...
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19.07.2025 23:23 Відповісти
+5
Чому в х**ла з санкціями 1000 дронив в день 100 ракет, добровольців тьма а в зелупи з сотнями млрд подачок нічого не виходить
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19.07.2025 23:27 Відповісти
+3
Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково.
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19.07.2025 23:29 Відповісти
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Ще один варіант зміцнення української ППО - це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.

Це самий дієвий варіант. Але ж ваші політики, не дають ракети...
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19.07.2025 23:23 Відповісти
"Але ж ваші політики, не дають ракети"

снова кто-то виноват, кроме потужных менеджеров
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19.07.2025 23:29 Відповісти
Скільки тисяч ракет мало вже бути в Україні на цей час?
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19.07.2025 23:35 Відповісти
"Скільки тисяч ракет мало вже бути в Україні на цей час?"

неважно, дело же не в количестве, а в качестве их использования
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19.07.2025 23:38 Відповісти
Німецький генерал зауважив, що боротися з російськими "шахедами" за допомогою ракет Patriot безглуздо Джерело: https://censor.net/ua/n3564221
- а навіщо він це сказав ? Хто збирається боротися з шахедами за допомогою петріотів ?
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19.07.2025 23:25 Відповісти
Чому в х**ла з санкціями 1000 дронив в день 100 ракет, добровольців тьма а в зелупи з сотнями млрд подачок нічого не виходить
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19.07.2025 23:27 Відповісти
Бо зелупа - наймудріший і найчесніший лідор **********. І наймодніший
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19.07.2025 23:32 Відповісти
тому що в нього купа бабла на продажі нафти та газу, і нормальні союзники. Навіть війська прислали
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19.07.2025 23:38 Відповісти
Тому що ***** поставив всю Сосію на військові рейки, а в Україні всі працювати не хочуть, воювати не хочуть а тільки верещать щоб Зе відкрив кордони і дав всім втікти
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19.07.2025 23:41 Відповісти
Які там військові рейки, рядових кацапив війна не зачіпає, вона для них як футбол по телевізору.
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19.07.2025 23:56 Відповісти
Найкраща протидія тисячам "Шахедів" - удар "Томагавком" по заводу.

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19.07.2025 23:28 Відповісти
Таурус теж підійде.

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19.07.2025 23:32 Відповісти
Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково.
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19.07.2025 23:29 Відповісти
"Закликав - молодець, план на день виконано, щось робити не обов'язково"

ну, потужные зе-менеджеры всегда так работают, даже лучше
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19.07.2025 23:31 Відповісти
яке ппо проти 2000 дронів? маячня. Треба бити по виробництву!!
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19.07.2025 23:39 Відповісти
Як московіта запарєбрікавага, пердолить від ФРН!! Суцільна діарея!!
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19.07.2025 23:55 Відповісти
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ, за безкоштовну допомогу Україні та Українцям, в супереч, шашликам на асфальті, аброхамії і зеленського з Оманськими!
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19.07.2025 23:53 Відповісти
 
 