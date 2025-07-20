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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Минобороны РФ заявляет о сбивании "40 украинских беспилотников" в семи регионах

збиття

Минобороны России заявляет, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.

Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбила:

  • 21 - над территорией Брянской области;
  • 9 - над территорией Калужской области;
  • 4 - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву;
  • 2 - над территорией Курской области;
  • 2 - над акваторией Черного моря;
  • 1 - над территорией Тульской области;
  • 1 - над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. Вследствие этого 75 поездов дальнего следования задержались.

Смотрите также: Россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3965) россия (96638)


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Кацапів треба "спамити" дешевими бпла емітаторами, зроблених максимально дешево та масово. Хай збивають, їбуться з ними, а коли наїбуться, запустити нормальні. Бо так користі мало, якщо бпла коштує дорожче ракети ппо яку кацапи витрачають.
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20.07.2025 01:48 Ответить
інформація про конкретні моделі дронів-імітаторів, які ЗСУ використовують для ударів по території РФ, а також про їх кількість, не розголошується з міркувань безпеки та військової стратегії.
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20.07.2025 01:51 Ответить
Позавчора щось горіло на https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B055'44.7%22N+37%C2%B030'33.5%22E/@55.9290833,37.5093056,398m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.9290833!4d37.5093056?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Долгопруднєнскому науково-виробничому підприємстві, яке входить у корпорацію "Ростєх".
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-18;@37.51,55.92,14.00z
ДНВП розробляє та виробляє зенітні керовані ракети ЗРК "Бук-M1", "Бук-М1-2", "Бук-М2", "Бук-М3" та ЗРК типу "Штиль". ДНВП серійно виробляє системи авіаційного озброєння та встановлення стрілецько-гарматного озброєння. ДНВП включено до переліку стратегічних підприємств росії.
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20.07.2025 01:48 Ответить
 
 