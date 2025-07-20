Минобороны РФ заявляет о сбивании "40 украинских беспилотников" в семи регионах
Минобороны России заявляет, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.
Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Российская ПВО якобы сбила:
- 21 - над территорией Брянской области;
- 9 - над территорией Калужской области;
- 4 - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву;
- 2 - над территорией Курской области;
- 2 - над акваторией Черного моря;
- 1 - над территорией Тульской области;
- 1 - над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. Вследствие этого 75 поездов дальнего следования задержались.
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