Минобороны РФ заявляет о сбивании "40 украинских беспилотников" в семи регионах

Минобороны России заявляет, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.

Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбила:

21 - над территорией Брянской области;

9 - над территорией Калужской области;

4 - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву;

2 - над территорией Курской области;

2 - над акваторией Черного моря;

1 - над территорией Тульской области;

1 - над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. Вследствие этого 75 поездов дальнего следования задержались.

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