Міноборони РФ заявляє про збиття "40 українських безпілотників" у семи регіонах
Міноборони Росії заявляє, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.
Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Російська ППО нібито збила:
- 21 – над територією Брянської області;
- 9 - над територією Калузької області;
- 4 - над територією Московського регіону, у тому числі два БПЛА, що летіли на Москву;
- 2 - над територією Курської області;
- 2 - над акваторією Чорного моря;
- 1 - над територією Тульської області;
- 1 - над територією Білгородської області.
Раніше повідомлялося, що уламки безпілотників пошкодили контактну мережу на перегоні Лихая-Замчалово в Ростовській області РФ. Внаслідок цього 75 поїздів далекого прямування затрималися.
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