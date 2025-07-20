Міноборони РФ заявляє про збиття "40 українських безпілотників" у семи регіонах

Міноборони Росії заявляє, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збила:

21 – над територією Брянської області;

9 - над територією Калузької області;

4 - над територією Московського регіону, у тому числі два БПЛА, що летіли на Москву;

2 - над територією Курської області;

2 - над акваторією Чорного моря;

1 - над територією Тульської області;

1 - над територією Білгородської області.

Раніше повідомлялося, що уламки безпілотників пошкодили контактну мережу на перегоні Лихая-Замчалово в Ростовській області РФ. Внаслідок цього 75 поїздів далекого прямування затрималися.

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