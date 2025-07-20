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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Міноборони РФ заявляє про збиття "40 українських безпілотників" у семи регіонах

збиття

Міноборони Росії заявляє, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збила:

  • 21 – над територією Брянської області;
  • 9 - над територією Калузької області;
  • 4 - над територією Московського регіону, у тому числі два БПЛА, що летіли на Москву;
  • 2 - над територією Курської області;
  • 2 - над акваторією Чорного моря;
  • 1 - над територією Тульської області;
  • 1 - над територією Білгородської області.

Раніше повідомлялося, що уламки безпілотників пошкодили контактну мережу на перегоні Лихая-Замчалово в Ростовській області РФ. Внаслідок цього 75 поїздів далекого прямування затрималися.

Дивіться також: Росіяни заявили про масовану атаку дронів: затримано поїзди в Ростовській області, аеропорти в Москві тимчасово не працювали. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4556) росія (66782)


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Кацапів треба "спамити" дешевими бпла емітаторами, зроблених максимально дешево та масово. Хай збивають, їбуться з ними, а коли наїбуться, запустити нормальні. Бо так користі мало, якщо бпла коштує дорожче ракети ппо яку кацапи витрачають.
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20.07.2025 01:48 Відповісти
інформація про конкретні моделі дронів-імітаторів, які ЗСУ використовують для ударів по території РФ, а також про їх кількість, не розголошується з міркувань безпеки та військової стратегії.
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20.07.2025 01:51 Відповісти
Позавчора щось горіло на https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B055'44.7%22N+37%C2%B030'33.5%22E/@55.9290833,37.5093056,398m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.9290833!4d37.5093056?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Долгопруднєнскому науково-виробничому підприємстві, яке входить у корпорацію "Ростєх".
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-18;@37.51,55.92,14.00z
ДНВП розробляє та виробляє зенітні керовані ракети ЗРК "Бук-M1", "Бук-М1-2", "Бук-М2", "Бук-М3" та ЗРК типу "Штиль". ДНВП серійно виробляє системи авіаційного озброєння та встановлення стрілецько-гарматного озброєння. ДНВП включено до переліку стратегічних підприємств росії.
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20.07.2025 01:48 Відповісти
 
 