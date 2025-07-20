РФ пытается установить контроль над иностранным ПО, в частности мессенджерами из "недружественных стран", - СВР
Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в "недружественных странах".
Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, WhatsApp, принадлежащий Meta (организации, которая признана в РФ экстремистской), оказался под особым вниманием, что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку. Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным.
Отмечается, что российские власти уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки - мессенджер Max от VK. Всем чиновникам приказали перейти на Max. Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы - признаки вредоносного ПО. Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ.
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І не відал больших ПЗ!
Мова про те що вертухай ліліпутін з формального в реальний перетворює росію на зону...
а на зоні інтернет лише по празнікам коли добріло вертухаю закинеш
Сотрудники "ФСБ", торгуя нагрудными знаками, случайно раскрыли структуру секретного 16-го Центра службы
Финская компания Checkfirst, специализирующаяся на борьбе с дезинформацией, опубликовала отчет о "16-м Центре ФСБ" - одном из самых засекреченных подразделений спецслужбы, которое занимается кибершпионажем и перехватом переговоров.
Исследователи смогли по фотографиям нагрудных знаков, которыми торговали сотрудники центра в интернете, выяснить, из каких подразделений состоит структура и где расположены его центры перехвата.
Детали:
Исследователи изучили более 200 фотографий нагрудных знаков и медалей 16-го Центра, находящихся в открытом доступе - на сайтах их производителей, платформах для перепродажи и форумах. Благодаря этому они установили, что в структуру центра входят как минимум 10 управлений, обозначенных буквами «А», «Б», «В», «Д», «К», «П», «С», «СП», «СТ» и «Т», а также два региональных отдела - № 3 и № 7 (последний расположен в новосибирске).
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Количество установленных управлений и отделов позволило Check First оценить минимальную численность сотрудников центра - не менее 566 человек. При оценке исследователи опирались на данные проекта Agentura.ru об обычной численности подразделений "ФСБ": как правило, в отдел входят от восьми человек, в управление - от 55.️В некоторых случаях аналитикам удалось установить специализацию подразделений благодаря избражениями на нагрудных знаках.
Так, расположенный на эмблеме управления «К» компьютер «однозначно указывает на операции в компьютерных сетях», а буквы «Б» и «Д» могут быть сокращением от «безопасность» и «дешифровка», отмечается в докладе.️На некоторых знаках есть географические указания и карты, что позволило Check First установить местоположения 10 Центров специальной связи (ЦСС), которые находятся под управлением "16-го Центра ФСБ". Эти структурные подразделения специализируются на перехвате переговоров за пределами рф.
Большинство центров расположены вдоль границ - под калининградом, санкт-петербургом, псковом, хабаровском и владивостоком, а также в краснодарском крае - адлере и темрюке. По одному центру находится в москве, московской и саратовской областях.
Контекст. "16-й центр ФСБ" - правопреемник "16-го управления КГБ СССР", который специализировался на радиоэлектронной разведке и перехвате информации.
После распада СССР управление около 10 лет входило в состав "Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте (ФАПСИ)".
В 2003-м агентство ликвидировали, и был создан "16-й центр ФСБ", или "Центр радиоэлектронной разведки на средствах связи".
️Одно из направлений работы центра - кибершпионаж.
В марте 2022 года Минюст США предъявил обвинения трем связанным с центром хакерам, которые с помощью вирусов получили доступ к внутренним системам предприятий энергетического комплекса страны, в том числе АЭС в Канзасе. Спустя год ведомство объявило о нейтрализации одного из вирусов центра, с помощью которого российские спецслужбы с 2003 года похищали документы у сотрудников правительственных структур стран НАТО и работников посольств.
після цього буде зруйнована уся москва , а московія деколонізована всі землі захоплені за останні 350 років московитами , повернуті їх власникам як і історична справедливість .
московити будуть розброєні і їм залишиться тільки їх московська область
І насправді у них немає фундаментальної своєї ідеї - вони пусті і тримаються на оманливій пропаганді і страхові . Коли запахне смаженим і головні чекісти будуть повішені все ,в них не буду стримуючих факторів ідентифікації ,вони просто розбіжаться вони звичайне величезне стадо на повірку