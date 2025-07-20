РФ пытается установить контроль над иностранным ПО, в частности мессенджерами из "недружественных стран", - СВР

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в "недружественных странах".

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, WhatsApp, принадлежащий Meta (организации, которая признана в РФ экстремистской), оказался под особым вниманием, что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку. Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным.

Также читайте: Путин приказал готовить отключение иностранных мессенджеров. Telegram не будут трогать

Отмечается, что российские власти уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки - мессенджер Max от VK. Всем чиновникам приказали перейти на Max. Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы - признаки вредоносного ПО. Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ.

Читайте: Путин подписал закон о создании подконтрольного ФСБ "суверенного мессенджера"