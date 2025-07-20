РФ намагається встановити контроль над іноземним ПЗ, зокрема месенджерами з "недружніх країн", - СЗР
Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включно з месенджерами, розробленими в "недружніх країнах".
Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Так, WhatsApp, що належить Meta (організації, яка визнана у РФ екстремістською), опинився під особливою увагою, що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним.
Зазначається, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK. Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ.
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І не відал больших ПЗ!
Сотрудники "ФСБ", торгуя нагрудными знаками, случайно раскрыли структуру секретного 16-го Центра службы
Финская компания Checkfirst, специализирующаяся на борьбе с дезинформацией, опубликовала отчет о "16-м Центре ФСБ" - одном из самых засекреченных подразделений спецслужбы, которое занимается кибершпионажем и перехватом переговоров.
Исследователи смогли по фотографиям нагрудных знаков, которыми торговали сотрудники центра в интернете, выяснить, из каких подразделений состоит структура и где расположены его центры перехвата.
Детали:
Исследователи изучили более 200 фотографий нагрудных знаков и медалей 16-го Центра, находящихся в открытом доступе - на сайтах их производителей, платформах для перепродажи и форумах. Благодаря этому они установили, что в структуру центра входят как минимум 10 управлений, обозначенных буквами «А», «Б», «В», «Д», «К», «П», «С», «СП», «СТ» и «Т», а также два региональных отдела - № 3 и № 7 (последний расположен в новосибирске).
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Количество установленных управлений и отделов позволило Check First оценить минимальную численность сотрудников центра - не менее 566 человек. При оценке исследователи опирались на данные проекта Agentura.ru об обычной численности подразделений "ФСБ": как правило, в отдел входят от восьми человек, в управление - от 55.️В некоторых случаях аналитикам удалось установить специализацию подразделений благодаря избражениями на нагрудных знаках.
Так, расположенный на эмблеме управления «К» компьютер «однозначно указывает на операции в компьютерных сетях», а буквы «Б» и «Д» могут быть сокращением от «безопасность» и «дешифровка», отмечается в докладе.️На некоторых знаках есть географические указания и карты, что позволило Check First установить местоположения 10 Центров специальной связи (ЦСС), которые находятся под управлением "16-го Центра ФСБ". Эти структурные подразделения специализируются на перехвате переговоров за пределами рф.
Большинство центров расположены вдоль границ - под калининградом, санкт-петербургом, псковом, хабаровском и владивостоком, а также в краснодарском крае - адлере и темрюке. По одному центру находится в москве, московской и саратовской областях.
Контекст. "16-й центр ФСБ" - правопреемник "16-го управления КГБ СССР", который специализировался на радиоэлектронной разведке и перехвате информации.
После распада СССР управление около 10 лет входило в состав "Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте (ФАПСИ)".
В 2003-м агентство ликвидировали, и был создан "16-й центр ФСБ", или "Центр радиоэлектронной разведки на средствах связи".
️Одно из направлений работы центра - кибершпионаж.
В марте 2022 года Минюст США предъявил обвинения трем связанным с центром хакерам, которые с помощью вирусов получили доступ к внутренним системам предприятий энергетического комплекса страны, в том числе АЭС в Канзасе. Спустя год ведомство объявило о нейтрализации одного из вирусов центра, с помощью которого российские спецслужбы с 2003 года похищали документы у сотрудников правительственных структур стран НАТО и работников посольств.