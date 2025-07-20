РФ намагається встановити контроль над іноземним ПЗ, зокрема месенджерами з "недружніх країн", - СЗР

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включно з месенджерами, розробленими в "недружніх країнах".

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, WhatsApp, що належить Meta (організації, яка визнана у РФ екстремістською), опинився під особливою увагою, що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним.

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Зазначається, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK. Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ.

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