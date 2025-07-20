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Новости Членство Украины в ЕС
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Матернова о новом вице-премьере по евроинтеграции Качке: Имеет многолетний опыт работы на пути интеграции Украины в ЕС

Матернова встретилась с Качкой

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова провела встречу с новоназначенным вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и отметила его многолетний опыт работы.

Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Рада встретиться с Тарасом Качкой в его новой роли вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции! Он имеет многолетний опыт работы на пути интеграции в ЕС, особенно в сфере торговли и Соглашения об ассоциации", - написала она.

Также Матернова выразила надежду на сотрудничество на следующих этапах евроинтеграционного процесса Украины.

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Автор: 

Евросоюз (17417) Качка Тарас (52) Матернова Екатерина (71)


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багаторічний досвід симуляції бурної діяльності
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20.07.2025 13:19 Ответить
ненавижу их всех, особенно с жирными рылами как у качки и стефанчука, но в вышиванках
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20.07.2025 13:34 Ответить
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20.07.2025 13:45 Ответить
Чергову кульгаву качку прилаштували!
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20.07.2025 14:18 Ответить
Як ви вже всі курви заї-али....
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20.07.2025 14:26 Ответить
 
 