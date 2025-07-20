Матернова о новом вице-премьере по евроинтеграции Качке: Имеет многолетний опыт работы на пути интеграции Украины в ЕС
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова провела встречу с новоназначенным вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и отметила его многолетний опыт работы.
Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Рада встретиться с Тарасом Качкой в его новой роли вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции! Он имеет многолетний опыт работы на пути интеграции в ЕС, особенно в сфере торговли и Соглашения об ассоциации", - написала она.
Также Матернова выразила надежду на сотрудничество на следующих этапах евроинтеграционного процесса Украины.
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Влад #584963
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