Матернова про нового віцепрем’єра з євроінтеграції Качку: Має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції України до ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою і відзначила його багаторічний досвід роботи.

Про це Матернова написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Рада зустрітися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію", - написала вона.

Також Матернова висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

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