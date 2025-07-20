Матернова про нового віцепрем’єра з євроінтеграції Качку: Має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції України до ЄС
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою і відзначила його багаторічний досвід роботи.
Про це Матернова написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Рада зустрітися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію", - написала вона.
Також Матернова висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.
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Влад #584963
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