УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС
715 5

Матернова про нового віцепрем’єра з євроінтеграції Качку: Має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції України до ЄС

Матернова зустрілася з Качкою

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою і відзначила його багаторічний досвід роботи.

Про це Матернова написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Рада зустрітися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію", - написала вона.

Також Матернова висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

Також читайте: Матернова: Україні слід завершити реформи судів, децентралізації та енергетики

Автор: 

Євросоюз (13904) Качка Тарас (131) Матернова Катаріна (87)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
багаторічний досвід симуляції бурної діяльності
показати весь коментар
20.07.2025 13:19 Відповісти
ненавижу их всех, особенно с жирными рылами как у качки и стефанчука, но в вышиванках
показати весь коментар
20.07.2025 13:34 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2025 13:45 Відповісти
Чергову кульгаву качку прилаштували!
показати весь коментар
20.07.2025 14:18 Відповісти
Як ви вже всі курви заї-али....
показати весь коментар
20.07.2025 14:26 Відповісти
 
 