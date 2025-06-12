Матернова: Україні слід завершити реформи судів, децентралізації та енергетики

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що серед сфер, де Україні необхідно завершити реформи, залишаються судова система, децентралізація та енергетика.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, питання верховенства права, судової реформи та протидії корупції залишаються в центрі уваги ЄС, хоча в інформаційному просторі може здаватися інакше. Вони входять до кластера "Основи" та є складовими критеріїв програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує фінансову допомогу від ЄС.

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Матернова зазначила, що Україна вже досягла значних результатів у перезапуску судової системи, однак є питання, які потребують остаточного вирішення. Серед них - перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного та Вищого антикорупційного судів, а також створення Вищого адміністративного суду. "Я не думаю, що війна є перепоною для цього", - додала вона.

Другою важливою сферою посол назвала децентралізацію. Зокрема, йдеться про створення префектурних органів та чіткий розподіл повноважень між місцевою, регіональною та центральною владою. Ця реформа також включена до критеріїв Ukraine Facility.

Третьою сферою Матернова визначила енергетику: "Потрібно продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики".

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