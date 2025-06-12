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Новини Реформи в Україні
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Матернова: Україні слід завершити реформи судів, децентралізації та енергетики

Матернова про підтримку ЄС

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що серед сфер, де Україні необхідно завершити реформи, залишаються судова система, децентралізація та енергетика.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, питання верховенства права, судової реформи та протидії корупції залишаються в центрі уваги ЄС, хоча в інформаційному просторі може здаватися інакше. Вони входять до кластера "Основи" та є складовими критеріїв програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує фінансову допомогу від ЄС.

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Матернова зазначила, що Україна вже досягла значних результатів у перезапуску судової системи, однак є питання, які потребують остаточного вирішення. Серед них - перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного та Вищого антикорупційного судів, а також створення Вищого адміністративного суду. "Я не думаю, що війна є перепоною для цього", - додала вона.

Другою важливою сферою посол назвала децентралізацію. Зокрема, йдеться про створення префектурних органів та чіткий розподіл повноважень між місцевою, регіональною та центральною владою. Ця реформа також включена до критеріїв Ukraine Facility.

Третьою сферою Матернова визначила енергетику: "Потрібно продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики".

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Автор: 

реформи (3212) Матернова Катаріна (84)


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Топ коментарі
+7
Децентралізацію потужно поховала ригозелена мразота.
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12.06.2025 11:25 Відповісти
+5
Україна і реформи річ несумісна. Злодійство, корупція, кумівство вже в днк українців. Починаючи з пологового і закінчуючи цвинтарем за все потрібні "папери"
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12.06.2025 11:29 Відповісти
+4
Всі ці роки Царювання Зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур. Навіть безвіз проср@н.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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12.06.2025 11:48 Відповісти
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Децентралізацію потужно поховала ригозелена мразота.
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12.06.2025 11:25 Відповісти
слухаю Ніколова і волосся дибки встає з привода міністра Галущенко і його намагань осідлати грощі Укренерго
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12.06.2025 11:29 Відповісти
Україна і реформи річ несумісна. Злодійство, корупція, кумівство вже в днк українців. Починаючи з пологового і закінчуючи цвинтарем за все потрібні "папери"
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12.06.2025 11:29 Відповісти
Тільки не Україна, а інтелект виборців.
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12.06.2025 11:43 Відповісти
Взагалі обнагліло оте єс!Ще якісь поради дає.Їхнє діла бабки та бк слати і носа свого до України не пхати!Замість отих усіх рехформ у нас єрмак з 5-6 ефективними менеджерами та журнашлюхами з блогерами позітівними
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12.06.2025 11:31 Відповісти
І норм єрмак справляється.Народу подобається
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12.06.2025 11:32 Відповісти
Лохторату подобається, народу - ні!
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12.06.2025 11:45 Відповісти
Тільки лохотрату переважаюча більшість
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12.06.2025 12:00 Відповісти
вже 2 ге десятиліття з 2014 року завершуємо реформи судів , та все ніяк. тому им не в єс та не в нато та в раїня сьогодня війна
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12.06.2025 11:32 Відповісти
Колись все ж таки закінчать реформу. І тоді хабарі будуть брати вже реформовані судді.
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12.06.2025 11:51 Відповісти
Війна не є перепоною, війна це наслідок відсутності реформ упродовж всіх 30 років незалежності.
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12.06.2025 11:35 Відповісти
Ага! - суди! - тільки їх починаєш реформувати вони біжать в Венеційку і кричать шо вони незалежна гілка влади і нєхер до них лізти
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12.06.2025 11:37 Відповісти
Так, так. Саме про це радилися наші пАтужні керманичі з портновим
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12.06.2025 11:41 Відповісти
реформа судів тільки по іспанські. децентралізація піде, коли зелених очільників ова будуть скотчем з голою сракою прив,язувати до стовпів. енергетика? а де той школяр з кропивницього, який винайшов установку, яка дає єлектрику по 3 копійки? невже його винахід не потрібен українцям?
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12.06.2025 11:42 Відповісти
Каких-таких судов? Петрушка ж их ещё хер знает когда переможно реформировал. И мусоров, и медицину. До сих пор наслаждаемся.
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12.06.2025 11:47 Відповісти
Всі ці роки Царювання Зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур. Навіть безвіз проср@н.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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12.06.2025 11:48 Відповісти
У нас все в дупі, не лише суди.
Треба провести реформу влади, щоб такі диктатори як Зе, не захоплювали владу, і зловживали нею.
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12.06.2025 12:05 Відповісти
Матернова безумовна права.Але це не є приоритетним.От цього і вислов виглядає поверховим.

Ця влада себе через закони,узаконила себе в нових олігархів.За предидущі роки незалежності,такого ще не було при інших владах
.Головне треба робити реформу держами та змінювати Конституцію.А так це виглядає,як замінувати посади одних на інших.
Тому державні інститути будуть залишатися мало дієвими.А при нинішній владі вони знищуються і стають приватизованими даже не парламентом і виконавчою владою.
Як що ми станимо членами ЄС,а на прктиці у України небуде майбутнього при владі зелених.Та заміна їх на інших навряд щось дасть.Впевнений,що зелені будуть всеможливо робити, щоб не в якому разі не допустити реформу держави.То що пропонує Матернова вони дійсно щось роблять і будуть робити з брудною якостью.Щось подібно на Угорщину.Вони і в ЄС і в НАТО тривалий час і досі там форінт і свого виробництва майже нема.
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12.06.2025 12:59 Відповісти
Вибачаюсь. за описки.Замість замінувати треба читати змінювати.
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12.06.2025 13:17 Відповісти
а вони (реформи) починались ?
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12.06.2025 13:08 Відповісти
 
 