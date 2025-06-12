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Новини Торговий безвіз з ЄС
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Матернова про нові торговельні умови з ЄС: Угоду можуть укласти за кілька місяців

матернова

Перемовини між Україною та Євросоюзом щодо нових умов торгівлі після завершення дії пільгового режиму можуть завершитися протягом кількох місяців.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Матернова пояснила, що після завершення спеціального пільгового режиму сторони запровадили перехідний механізм, який дозволяє зберегти торгівлю без перерв. Зокрема, Україна може експортувати сільськогосподарську продукцію до ЄС без мит у межах квот - 7/12 від річної квоти, передбаченої Угодою про асоціацію.

За словами посла, наразі тривають активні переговори українських торговельних представників та Генерального директорату з торгівлі Єврокомісії щодо нових умов співпраці за статтею 29 Угоди про асоціацію.

"Тож я дуже сподіваюся, що протягом літніх місяців ми зможемо укласти цю угоду. Але я не хотіла би зараз спекулювати щодо її умов - це буде результат переговорів", - зазначила Матернова.

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