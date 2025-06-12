Матернова про нові торговельні умови з ЄС: Угоду можуть укласти за кілька місяців

Перемовини між Україною та Євросоюзом щодо нових умов торгівлі після завершення дії пільгового режиму можуть завершитися протягом кількох місяців.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Матернова пояснила, що після завершення спеціального пільгового режиму сторони запровадили перехідний механізм, який дозволяє зберегти торгівлю без перерв. Зокрема, Україна може експортувати сільськогосподарську продукцію до ЄС без мит у межах квот - 7/12 від річної квоти, передбаченої Угодою про асоціацію.

За словами посла, наразі тривають активні переговори українських торговельних представників та Генерального директорату з торгівлі Єврокомісії щодо нових умов співпраці за статтею 29 Угоди про асоціацію.

"Тож я дуже сподіваюся, що протягом літніх місяців ми зможемо укласти цю угоду. Але я не хотіла би зараз спекулювати щодо її умов - це буде результат переговорів", - зазначила Матернова.

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