Матернова о новых торговых условиях с ЕС: Соглашение могут заключить через несколько месяцев

Переговоры между Украиной и Евросоюзом относительно новых условий торговли после завершения действия льготного режима могут завершиться в течение нескольких месяцев.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Матернова рассказала, что после завершения специального льготного режима стороны ввели переходный механизм, который позволяет сохранить торговлю без перерывов. В частности, Украина может экспортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС без пошлин в пределах квот - 7/12 от годовой квоты, предусмотренной Соглашением об ассоциации.

По словам посла, сейчас продолжаются активные переговоры украинских торговых представителей и Генерального директората по торговле Еврокомиссии относительно новых условий сотрудничества по статье 29 Соглашения об ассоциации.

"Поэтому я очень надеюсь, что в течение летних месяцев мы сможем заключить это соглашение. Но я не хотела бы сейчас спекулировать относительно его условий - это будет результат переговоров", - отметила Матернова.

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