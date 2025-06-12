Матернова о новых торговых условиях с ЕС: Соглашение могут заключить через несколько месяцев
Переговоры между Украиной и Евросоюзом относительно новых условий торговли после завершения действия льготного режима могут завершиться в течение нескольких месяцев.
Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Матернова рассказала, что после завершения специального льготного режима стороны ввели переходный механизм, который позволяет сохранить торговлю без перерывов. В частности, Украина может экспортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС без пошлин в пределах квот - 7/12 от годовой квоты, предусмотренной Соглашением об ассоциации.
По словам посла, сейчас продолжаются активные переговоры украинских торговых представителей и Генерального директората по торговле Еврокомиссии относительно новых условий сотрудничества по статье 29 Соглашения об ассоциации.
"Поэтому я очень надеюсь, что в течение летних месяцев мы сможем заключить это соглашение. Но я не хотела бы сейчас спекулировать относительно его условий - это будет результат переговоров", - отметила Матернова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль