Матернова: Украине следует завершить реформы судов, децентрализации и энергетики

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что среди сфер, где Украине необходимо завершить реформы, остаются судебная система, децентрализация и энергетика.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вопросы верховенства права, судебной реформы и противодействия коррупции остаются в центре внимания ЕС, хотя в информационном пространстве может казаться иначе. Они входят в кластер "Основы" и являются составляющими критериев программы Ukraine Facility, по которой Украина получает финансовую помощь от ЕС.

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Матернова отметила, что Украина уже достигла значительных результатов в перезапуске судебной системы, однако есть вопросы, требующие окончательного решения. Среди них - перезапуск Верховного суда, завершение назначений в Конституционный и Высший антикоррупционный суды, а также создание Высшего административного суда. "Я не думаю, что война является преградой для этого", - добавила она.

Второй важной сферой посол назвала децентрализацию. В частности, речь идет о создании префектурных органов и четком распределении полномочий между местной, региональной и центральной властью. Эта реформа также включена в критерии Ukraine Facility.

Третьей сферой Матернова определила энергетику: "Нужно продолжить энергетические реформы: регулирование, интеграцию рынка (market coupling), общее управление государственной собственностью в сфере энергетики".

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