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Новости Реформы в Украине
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Матернова: Украине следует завершить реформы судов, децентрализации и энергетики

Матернова о поддержке ЕС

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что среди сфер, где Украине необходимо завершить реформы, остаются судебная система, децентрализация и энергетика.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вопросы верховенства права, судебной реформы и противодействия коррупции остаются в центре внимания ЕС, хотя в информационном пространстве может казаться иначе. Они входят в кластер "Основы" и являются составляющими критериев программы Ukraine Facility, по которой Украина получает финансовую помощь от ЕС.

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Матернова отметила, что Украина уже достигла значительных результатов в перезапуске судебной системы, однако есть вопросы, требующие окончательного решения. Среди них - перезапуск Верховного суда, завершение назначений в Конституционный и Высший антикоррупционный суды, а также создание Высшего административного суда. "Я не думаю, что война является преградой для этого", - добавила она.

Второй важной сферой посол назвала децентрализацию. В частности, речь идет о создании префектурных органов и четком распределении полномочий между местной, региональной и центральной властью. Эта реформа также включена в критерии Ukraine Facility.

Третьей сферой Матернова определила энергетику: "Нужно продолжить энергетические реформы: регулирование, интеграцию рынка (market coupling), общее управление государственной собственностью в сфере энергетики".

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Автор: 

реформы (3953) Матернова Екатерина (66)


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Топ комментарии
+7
Децентралізацію потужно поховала ригозелена мразота.
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12.06.2025 11:25 Ответить
+5
Україна і реформи річ несумісна. Злодійство, корупція, кумівство вже в днк українців. Починаючи з пологового і закінчуючи цвинтарем за все потрібні "папери"
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12.06.2025 11:29 Ответить
+4
Всі ці роки Царювання Зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур. Навіть безвіз проср@н.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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12.06.2025 11:48 Ответить
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Децентралізацію потужно поховала ригозелена мразота.
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12.06.2025 11:25 Ответить
слухаю Ніколова і волосся дибки встає з привода міністра Галущенко і його намагань осідлати грощі Укренерго
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12.06.2025 11:29 Ответить
Україна і реформи річ несумісна. Злодійство, корупція, кумівство вже в днк українців. Починаючи з пологового і закінчуючи цвинтарем за все потрібні "папери"
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12.06.2025 11:29 Ответить
Тільки не Україна, а інтелект виборців.
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12.06.2025 11:43 Ответить
Взагалі обнагліло оте єс!Ще якісь поради дає.Їхнє діла бабки та бк слати і носа свого до України не пхати!Замість отих усіх рехформ у нас єрмак з 5-6 ефективними менеджерами та журнашлюхами з блогерами позітівними
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12.06.2025 11:31 Ответить
І норм єрмак справляється.Народу подобається
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12.06.2025 11:32 Ответить
Лохторату подобається, народу - ні!
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12.06.2025 11:45 Ответить
Тільки лохотрату переважаюча більшість
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12.06.2025 12:00 Ответить
вже 2 ге десятиліття з 2014 року завершуємо реформи судів , та все ніяк. тому им не в єс та не в нато та в раїня сьогодня війна
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12.06.2025 11:32 Ответить
Колись все ж таки закінчать реформу. І тоді хабарі будуть брати вже реформовані судді.
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12.06.2025 11:51 Ответить
Війна не є перепоною, війна це наслідок відсутності реформ упродовж всіх 30 років незалежності.
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12.06.2025 11:35 Ответить
Ага! - суди! - тільки їх починаєш реформувати вони біжать в Венеційку і кричать шо вони незалежна гілка влади і нєхер до них лізти
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12.06.2025 11:37 Ответить
Так, так. Саме про це радилися наші пАтужні керманичі з портновим
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12.06.2025 11:41 Ответить
реформа судів тільки по іспанські. децентралізація піде, коли зелених очільників ова будуть скотчем з голою сракою прив,язувати до стовпів. енергетика? а де той школяр з кропивницього, який винайшов установку, яка дає єлектрику по 3 копійки? невже його винахід не потрібен українцям?
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12.06.2025 11:42 Ответить
Каких-таких судов? Петрушка ж их ещё хер знает когда переможно реформировал. И мусоров, и медицину. До сих пор наслаждаемся.
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12.06.2025 11:47 Ответить
Всі ці роки Царювання Зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур. Навіть безвіз проср@н.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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12.06.2025 11:48 Ответить
У нас все в дупі, не лише суди.
Треба провести реформу влади, щоб такі диктатори як Зе, не захоплювали владу, і зловживали нею.
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12.06.2025 12:05 Ответить
 
 